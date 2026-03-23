Φέστα: «Ήμασταν άτυχοι και είμαι πολύ απογοητευμένος»

Ο Τζιανλούκα Φέστα στις τηλεοπτικές του δηλώσεις δεν έκρυψε την στεναχώρια του για το 1-1 της ΑΕΛ Novibet. Τι είπε ο Τούπτα.

Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet, Τζιανλούκα Φέστα, είπε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το 1-1 με τον Παναιτωλικό: «Έπρεπε να νικήσουμε και το αξίζαμε. Σκόραραν (οι αντίπαλοι) στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ήμασταν άτυχοι και είμαι πολύ απογοητευμένος. Οι παίκτες δούλεψαν πολύ σκληρά και άξιζαν το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να πω κάτι για την νοοτροπία μας: ήταν πολύ καλή. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι και θέλαμε πολύ τη νίκη».

Ο Τούπτα από την άλλη είπε: «Ήμασταν τόσο κοντά. Ξέραμε ότι έπρεπε να νικήσουμε σε αυτό το παιχνίδι, όμως δεχθήκαμε γκολ στο τελευταίο λεπτό. Δεν ξέρω τι να πω... Έχουμε άλλα δυο ματς, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για μας. Δεχθήκαμε στο τέλος γκολ στις Σέρρες και στο Αγρίνιο και τώρα είναι δύσκολα».