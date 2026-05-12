Ο Πέρεθ προκήρυξε τη διενέργεια εκλογών στη Ρεάλ. Οι προϋποθέσεις ανάληψης της προεδρίας της ομάδας και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης! Ο Φλορεντίνο Πέρεθ στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου της Ρεάλ Μαδρίτης διέψευσε τα σενάρια περί αποχώρησής του και σοβαρού θέματος υγείας και ανακοίνωσε τη διενέργεια εκλογών για να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. O ισχυρός άνδρας του συλλόγου είπε πολλά και ενδιαφέροντα για την κατάσταση των τελευταίων εβδομάδων στη Βασίλισσα, ενώ τοποθετήθηκε και για άλλες θεματικές όπως τους αντιπάλους της Ρεάλ, τα σενάρια για τον επόμενο προπονητή, τα έξοδα για την ανακαίνιση του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και το σκάνδαλο «Νεγκρέιρα».

Το καταστατικό της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πολύ συγκεκριμένο αναφορικά με τις προϋποθέσεις ανάληψης της προεδρίας του συλλόγου και το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 19 μέλη, όπως αναφέρει αναλυτικά και το δημοσίευμα της Marca, στον απόηχο της συνέντευξης Τύπου του Πέρεθ.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις ανάληψης προεδρίας της Ρεάλ:

Να είναι Ισπανός

Να είναι ενήλικος/ η και να έχεις πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα

και να έχεις πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα Να είναι ενημερωμένος / η για την εκπλήρωση των κοινωνικών καθηκόντων

Να είναι μέλος του συλλόγου με τουλάχιστον είκοσι αδιάλειπτα έτη ως μέλος στην περίπτωση του π ροέδρου , δεκαπέντε έτη στην περίπτωση των α ντιπροέδρων και δέκα έτη σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Να μην υπόκειται σε καμία κύρωση που τον αποκλείει από την κατοχή διευθυντικών θέσεων.

Να μην κατέχει διευθυντική θέση σε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες, ούτε να είναι ενεργός παίκτης, διαιτητής, προπονητής ή τεχνικός των ίδιων κατά το χρόνο της ανακήρυξης του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει προκαταρκτική τραπεζική εγγύηση από οντότητα εγγεγραμμένη στην Τράπεζα της Ισπανίας , η οποία να καλύπτει τουλάχιστον το 15% του γενικού προϋπολογισμού λειτουργίας του συλλόγου . Αυτή η προκαταρκτική εγγύηση θα μετατραπεί αυτόματα σε τελική εγγύηση εάν η υποψηφιότητα είναι επιτυχής . Επιπλέον, η εγγύηση πρέπει να χορηγηθεί με βάση την προσωπική περιουσία του υποψηφίου και να υποστηρίζεται αποκλειστικά από αυτήν την περιουσία.

Όσον αφορά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου υπάρχουν 19 διευθυντές συνολικά, εκ των οποίων μόνο μια είναι γυναίκα. Βαρυσήμαντες παρουσίες του συμβουλίου οι Χοσέ Άνχελ Σάντσες, Μανουέλ Ρεντόντο, οι οποίοι είναι στελέχη του συλλόγου από το 2000, όταν ανέλαβε την προεδρία ο Πέρεθ και ο Φρανσίσκο Γκαρθία Σανθ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Βόλφσμπουργκ για εννέα χρόνια.