Η ΑΕΚ πηγαίνει στο ματς με τον ΠΑΟΚ ως πρωταθλήτρια, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει από τους παίκτες του να αντιμετωπίσουν την αναμέτρηση σαν να κρινόταν ακόμα ο τίτλος.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης η αποστολή της ΑΕΚ ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (13/5, 19:30). Μάλιστα οι κιτρινόμαυροι είχαν και υποδοχή στο ξενοδοχείο, όπου γνώρισαν την αποθέωση, με τους οπαδούς της Ένωσης να φωνάζουν «νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές».

Η ΑΕΚ πηγαίνει ως πρωταθλήτρια στην Τούμπα μετά την εξασφάλιση του τίτλου, περιμένοντας πλέον να σηκώσει την κούπα την προσεχή Κυριακή με τον Ολυμπιακό στη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παρότι η ΑΕΚ έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ζητήσει από τους παίκτες του να είναι συγκεντρωμένοι και ανταγωνιστικοί αντιμετωπίζοντας τα δυο τελευταία ματς της σεζόν σαν να κρινόταν ακόμα ο τίτλος.

Προφανώς αρκετός χρόνος για προετοιμασία δεν υπήρχε καθώς οι κιτρινόμαυροι προπονήθηκαν την Τρίτη μετά το ρεπό που είχαν και «πέταξαν» για τη Θεσσαλονίκη. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, ο Πένραϊς ίσως ξεκινήσει αυτή τη φορά αριστερά στην άμυνα, με τους Μουκουντί, Ρέλβας ή Βίντα και Ρότα να συμπληρώνουν την τετράδα της αμυντικής γραμμής.

Το δίδυμο Μαρίν και Πινέδα αναμένεται να ξεκινήσει πάλι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Κοϊτά δεξιά και τον Ζοάο Μάριο να διεκδικεί τη θέση με τον Περέιρα αριστερά, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξανά οι Γιόβιτς, Ζίνι και Βάργκα «παίζουν» για τις δύο θέσεις.