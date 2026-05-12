Η ΑΕΛ Νovibet έπαιζε... ρέστα παραμονής στο Αγρίνιο και κρατούσε ως το 95' τη νίκη! Σε εκείνο το λεπτό η λάθος έξοδος του Βενετικίδη και η κεφαλιά - γκολ του Γκαρσία (1-1) έδωσε στον Παναιτωλικό τον βαθμό της μαθηματικής παραμονής!

Τεράστιο λάθος του Βενετικίδη, τεράστιο γκολ και σωτηρία για τον Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες κατάφεραν στον 90+5 με τον Γκαρσία να κάνουν το 1-1 στο ματς με την ΑΕΛ Novibet και να σωθούν και μαθηματικά, ενώ στον αντίποδα στέλνουν ουσιαστικά τους Θεσσαλούς στην Super League 2, καθώς οι «βυσσινί» που κρατούσαν την μεγάλη νίκη στα χέρια τους, θέλουν ένα θαύμα για να παραμείνουν.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Γιάννης Αναστασίου ξεκίνησε τον Παναιτωλικό με 4-3-3 και τον Κουτσερένκο στο τέρμα, τον Μαυρία δεξί μπακ, τον Μανρίκε αριστερό και τους Κόγιτς, Σιέλη στα στόπερ. Την τριάδα στο κέντρο αποτέλεσαν οι Εστέμπαν, Μπουχαλάκης και Ματσάν, ενώ αυτή της επίθεσης οι Λομπάτο, Μπάτζι και Φάρλεϊ Ρόσα.

Από την πλευρά του ο Τζιανλούκα Φέστα προτίμησε για την ΑΕΛ Novibet το 4-2-3-1 και τον Βενετικίδη στο τέρμα, τον Μασόν δεξί μπακ, τον Παπαγεωργίου αριστερό και τους Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά στα στόπερ. Οι Ατανάσοφ, Ναόρ ήταν τα αμυντικά χαφ, με τον Πέρες πίσω από τον Πασά, τον Σαγάλ δεξί εξτρέμ και τον Τούπτα αριστερό.

Γρήγορος ρυθμός, λίγες φάσεις και χωρίς γκολ το πρώτο ημίχρονο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που είχε έναν σχετικά γρήγορο ρυθμό, χωρίς όμως τις πολλές φάσεις και κάποιο γκολ. Το πρώτο καλό σουτ έγινε στο 21' με τον Ατανάσοφ να το κάνει και να διώχνει ο Κουτσερένκο, με τους γηπεδούχους στο 30' να φτάνουν κοντά στο 1-0 αλλά ο Βενετικίδης έδιωξε ωραία το σουτ του Μπουχαλάκη.

Οι φιλοξενούμενοι στην συνέχεια ανέβασαν στροφές, αλλά στο 36' ο Κουτσερένκο νίκησε τον Τούπτα, ενώ στο 42' και πάλι ο Σλοβάκος βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα των «καναρινιών» με το πλασέ του να φεύγει άουτ. Έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος του ημιχρόνου.

Απίστευτη εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο, καθώς εκτός από τα δύο γκολ και την απίστευτη εξέλιξη που υπήρξε, είχαμε μεγάλες ευκαιρίες και γρήγορο ρυθμό με τους Θεσσαλούς να «αυτοκτονούν» στο τέλος και τα... καναρίνια να πανηγυρίζουν την σωτηρία τους.

Ξεκίνημα με γκολ από Τούπτα

Αρχικά οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα και βρέθηκαν κοντά στο γκολ χωρίς όμως να το πετύχουν, αλλά οι φιλοξενούμενοι τα κατάφεραν και άνοιξαν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 58' και αφού πρώτα ο Κουτσερέρνκο έχει νικήσει από το ένα μέτρο τον Πασά, ο Τούπτα με σουτ και αφού η μπάλα κόντρα άνοιιξε το σκορ για τους «βυσσινί».

Ένα τραγικό λάθος Βενετικίδη έκανε το 1-1

Ένα προβάδισμα που οι φιλοξενούμενοι έδειχναν πως θα το κρατούσαν και σχετικά εύκολα, αλλά στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων τα πάντα άλλαξαν. Συγκεκριμένα μετά από σέντρα του Σατσιά ο Βενετικίδης έκανε ΤΡΑΓΙΚΗ έξοδο και ο ανενόχλητος Γκαρσία δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει και να κάνει το 1-1. Ένα σκορ που σώζει και μαθηματικά τον Παναιτωλικό και ουσιαστικά ρίχνει την ΑΕΛ Novibet που πλέον κυνηγάει ένα θαύμα.

MVP: Από την στιγμή που ο Παναιτωλικός με το 1-1 έμεινε και τυπικά στην κατηγορία, είναι λογικό ο σκόρερ Γκαρσία να είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα.

Στο ύψος του: Από τους γηπεδούχους θα βάλουμε τον Κουτσερένκο που έκανε και πάλι μεγάλες αποκρούσεις, ενώ δεν έφταιγε στο γκολ και από την ΑΕΛ Novibet τον Τούπτα.

Αδύναμος κρίκος: Δεν γίνεται να είναι άλλος από τον Βενετικίδη που με το λάθος που έκανε έφερε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση την ομάδα του.

Γκάφα: Και εδώ θα βάλουμε τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ Novibet, καθώς η γκάφα αυτή είναι γκάφα ολόκληρης κατηγορίας.

Στραγάλι: Ο Τσακαλίδης δεν χρειάστηκε να πάρει κάποια δύσκολη απόφαση σε ένα εύκολο γιαυτόν απόγευμα.

Το ταμείο του Gazzetta: Όλη η φετινή χρονιά της ΑΕΛ Novibet ήταν αυτό το παιχνίδι. Οι Θεσσαλοί έχασαν μεγάλες ευκαιρίες, προηγήθηκαν με σουτ που βρήκε κόντρα σε αντίπαλο και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ένα ΤΡΑΓΙΚΟ λάθος δέχθηκαν γκολ και πλέον σώζονται μόνο με θαύμα...

Οι συνθέσεις:

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (68' Σατσιάς), Κόγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (77' Αγκίρε), Ματσάν, Ρόσα (77' Άλεξιτς), Λομπάτο (68' Σμυρλής), Μπάτζι (68' Γκαρσία).

ΑΕΛ Novibet (Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Μασόν (77' Φερίγκρα), Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρες (46' Όλαφσον), Ατανάσοφ, Πασάς (63' Γκαράτε), Σαγκάλ (77' Χατζηστραβός), Τούπτα (80+3' Ηλιάδης).