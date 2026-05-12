Λεβαδειακός: Με τέσσερις απουσίες θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ

Δύο ακόμα απουσίες προστέθηκαν για τον Λεβαδειακό ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον ΟΦΗ.

Ο Λεβαδειακός σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο ματς για τη ζώνη 5-8 υποδέχεται την Τετάρτη (13/5, 17:00) τον ΟΦΗ με τους Βοιωτούς να έχουν τέσσερις απουσίες.

Πέρα από τους Κωστή και Χάνα που παραμένουν εκτός, δεν είναι διαθέσιμοι ο τιμωρημένος Λαμαράνα και ο Λαγιούς που ακολούθησε αποφόρτιση.

Η αποστολή: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

