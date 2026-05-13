Ο Πανσερραϊκός με ανάρτηση του στα Social Media άφησε τις αιχμές του για τον διαιτητή Παπαπέτρου και τον VAR Ευαγγέλου τους οποίους έβαλε ως... αντιπάλους του στο γραφιστικό του ματς με τον Αστέρα AKTOR.

O Πανσερραϊκός έχασε στον «τελικό» της Τρίπολης κόντρα στον Αστέρα AKTOR και πλέον δεν κρατάει τη μοίρα του στα χέρια του, καθώς εάν η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου νικήσει την Κηφισιά στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» η... κούρσα της παραμονής θα τελειώσει.

Οι Σερραίοι έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα με τους Αρκάδες, κυρίως για την αποβολή του Ομεονγκά για φάουλ στον Κετού και θέλησαν να τα εκφράσουν με «αιχμηρό» τρόπο.

Συγκεκριμένα, στο «κλασικό» γραφιστικό των αναμετρήσεων των Λιονταριών ως αντίπαλος του Πανσερραϊκού δεν αναγραφόταν ο Αστέρας AKTOR αλλά ο... διαιτητής Παπαπέτρου και ο VAR Ευαγγέλου!

Το μήνυμα που συνοδεύει την ανάρτηση είναι: «Μαζί, μέχρι τέλους».