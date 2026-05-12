Η Μπαρτσελόνα θέλει να μηνύσει τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε επισήμως μετά τις δηλώσεις του Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος έκανε λόγο για «το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου».

Η Μπαρτσελόνα εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ της Τρίτης, απαντώντας στις τοποθετήσεις του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίες αφορούσαν την υπόθεση Νεγκρέιρα και περιλάμβαναν αιχμές για πιθανή διαιτητική εύνοια υπέρ της Μπαρτσελόνα.

«Πριν από τρία χρόνια αποκαλύφθηκε η υπόθεση “Νεγκρέιρα”, το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Είναι απαράδεκτο διαιτητές που συνδέονται με εκείνη την περίοδο να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στο πρωτάθλημά μας. Για τον λόγο αυτό έχουμε συντάξει έναν εκτενή φάκελο, τον οποίο θα καταθέσουμε άμεσα στην UEFA», δήλωσε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο πρόεδρος της Bασίλισσας προχώρησε ακόμη περισσότερο, αναφέροντας ότι προετοιμάζεται φάκελος για αποστολή στην UEFA προς εξέταση: «Ετοιμάζουμε έναν φάκελο 600 σελίδων που θα στείλω στην UEFA. Δεν υπάρχει προηγούμενο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας λέει ότι πρέπει να το ξεχάσουμε. Η Μπαρτσελόνα επωφελείται πάντα. Ας παρέμβει η UEFA, και θα παρέμβει. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα πρωτάθλημα υπό την υποψία διαφθοράς επί 20 χρόνια. Θα δούμε τι θα συμβεί πειθαρχικά και ποινικά από την UEFA. Δεν ήρθα εδώ για να πλουτίζουν οι διαιτητές με χρήματα της Μπαρτσελόνα».

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα

«Σε σχέση με τη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ, ενημερώνουμε ότι το νομικό μας τμήμα εξετάζει προσεκτικά τις δηλώσεις και τις κατηγορίες του. Αυτή τη στιγμή αναλύονται λεπτομερώς και αξιολογούνται τα επόμενα βήματα που ενδέχεται να ακολουθηθούν. Όταν κριθεί σκόπιμο, θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις και τις αποφάσεις που θα ληφθούν» τονίζεται.