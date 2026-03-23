Κέρκεζ: «Όπως λέει και ο Νίκολιτς "fight, believe and never give up"»

Ο Ατρόμητος νίκησε την Κηφισιά στη Λεωφόρο και εκτός της παραμονής «σφράγισε» την πρωτιά στο group των Play Out. O Ντούσαν Κέρκεζ στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε αναφέρθηκε στη νέα σεζόν και επικαλέστηκε το κλασικό μότο του συμπατριώτη του και πλέον πρωταθλητή με την ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς: «fight, believe and never give up».

Η συνέντευξη Τύπου του Κέρκεζ

«Καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου και στους παίκτες μου για τη νίκη σήμερα. Καλή συνέχεια στην Κηφισιά. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο η Κηφισιά ήταν καλύτερη, μέχρι να βάλουμε γκολ. Είχε και ευκαιρίες, κράτησε την μπάλα.

Εμείς χάσαμε όλες τις μονομαχίες. Για μένα, όση ποιότητα κι αν έχεις, αν δεν ξεκινάς το παιχνίδι με ενέργεια, με κίνητρο και με θέληση να κερδίσεις, έχεις λιγότερες πιθανότητες να κερδίσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, δείξαμε κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε ποιότητα, οι παίκτες έχουν ποιότητα και όταν έχουν αυτό που θέλουμε να βλέπουμε στο υψηλό επίπεδο, μπορούμε να κερδίσουμε πολλές ομάδες.

Ο πρώτος στόχος που είχαμε, να είμαστε στο δεύτερο γκρουπ, δεν τον πετύχαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ο δεύτερος στόχος, να είμαστε πρώτοι στο δεύτερο γκρουπ, τον πετύχαμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε ευχαριστημένοι με όλα, αλλά αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε.

Έχουμε κάποιους παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους. Τώρα μιλάμε μαζί τους, ο διευθυντής μιλάει και αν μείνουν αυτοί, δεν θα κάνουμε πολλές αλλαγές. Είναι κάτι που εύκολα το βλέπουμε.

Αυτή η ομάδα είναι καλή. Δουλεύουμε τώρα έξι-επτά μήνες μαζί και είναι πιο εύκολο. Αλλά σίγουρα θέλουμε κάποιους καλούς παίκτες, με ποιότητα, φρέσκο αίμα, για να αλλάξουμε λίγο.

Δεν πρέπει να λέμε πολλά λόγια. Το πρωτάθλημα είναι δυνατό, με πολύ καλές ομάδες. Εμείς πρέπει τώρα να τελειώσουμε, θέλουμε όλοι διακοπές, να κάνουμε refresh, recharge και μετά δουλειά.

Τίποτα άλλο. Ό,τι λέμε πρέπει να το στηρίξουμε με δουλειά. Όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς: Fight, believe, and never give up. Να παλεύεις, να πιστεύεις και να μην τα παρατάς ποτέ. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να πιστεύει ο προπονητής και μετά όλοι πάνε μαζί».