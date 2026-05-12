Με δυο γκολ του Μπάκου κι ένα του Μανσούρ, ο επιβλητικός Ατρόμητος νίκησε άνετα 3-0 την Κηφισιά και «κλείδωσε» την πρωτιά στα playouts.

Στο ματς των... αδιάφορων ο Ατρόμητος νίκησε την Κηφισιά στη Λεωφόρο με 3-0 και εξασφάλισε μαθηματικά την πρωτιά στο group των Play Out, καθώς είναι στο +6 με δυο αγωνιστικές να απομένουν και υπερτερούν στην ισοβαθμία.

Θυμίζουμε πως το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έχει ήδη εξασφαλίσει την παραμονή της από το «διπλό» στις Σέρρες και από τη στιγμή που ο Ατρόμητος πήρε την πρωτιά - γοήτρου δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο στις επόμενες δυο αγωνιστικές.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Σεμπάστιαν Λέτο όσο και ο Ντούσαν Κέκρεζ παρέταξαν την ομάδα τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για τη γηπεδούχο Κηφισιά ο Ξενόπουλος ήταν στην εστία, με τους Σιμόν, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι και Κονατέ από τα δεξιά στα αριστερά. Ρουκουνάκης - Αμανί στα χαφ, με τον Βιγιαφάνιες σε ελεύθερο ρόλο. Ταβάρες - Νούνελι εξτρέμ και φορ ο Θεοδωρίδης.

Για τον φιλοξενούμενο Ατρόμητο ο Χουτεσιώτης ήταν στην εστία, με τους Ουκάκι, Μανσούρ, Σταυρόπουλο και Ούρονεν μπροστά του. Τσιγγάρας - Μουτουσαμί στα χαφ, με τον Μίχορλ στο «10». Πνευμονίδης - Μπάκου στα «φτερά» και στην κορυφή ο Τσούμπερ, αν και οι δυο τελευταίοι άλλαζαν ρόλους.

Μια στατική φάση έκανε τη διαφορά

Από το πρώτο μέρος οι δυο ομάδες έπαιζαν ελεύθερα από τη στιγμή που καμία εκ των δύο δεν είχε ουσιαστικό κίνητρο παρα μόνο το «γόητρο». Η Κηφισιά είχε την πρώτη της φάση στα πρώτα 35 δευτερόλεπτα. Γύρισμα του Νούνελι, ο Βιγιαφάνιες έκανε καλό συρτό σουτ και ο Χουτεσιώτης έβγαλε με δυσκολία σε κόρνερ.

Στο 18ο λεπτό ο Ρουκουνάκης εκτέλεσε φάουλ, κεφαλιά - πάσα του Σιμόν, από κοντά τελείωμα του Σόουζα και ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Ατρόμητος είχε καλή στιγμή, όταν ο Πνευμονίδης βγήκε τετ α τετ και ο Ξενόπουλος τον νίκησε.

Στο 27' η Κηφισιά είχε ακόμα μια καλή στιγμή να σκοράρει, όταν ο Θεοδωρίδης έπιασε εντυπωσιακό ψαλίδι έπειτα από σέντρα του Σιμόν αλλά η μπάλα κόντραρε στα σώματα. Τελικά το γκολ ήρθε στο 35ο λεπτό, όταν ο Μίχορ εκτέλεσε φάουλ και ο αμαρκάριστος Μανσούρ άνοιξε το γκολ με κεφαλιά.

Το «καθάρισε» ο Μπάκου

Η Κηφισιά μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος και πίεσε για την ισοφάριση, όμως ο Ατρόμητος ήταν πιο ουσιαστικός και διπλασίασε το προβάδισμα του. Στο 59' ο Μίχορλ πέρασε υπέροχη πάσα τον Μπάκου, ο οποίος έκανε μια ντρίμπλα στον Ούγκο Σόουζα και με πλασέ έκανε το 0-2.

Ο Ατρόμητος διπλασίασε το προβάδισμα του στο 64', όταν ο Τζοβάρες πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και ο Μπάκου με σουτ εξ επαφής διαμόρφωσε το 3-0, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Από εκεί και πέρα το ματς έσβησε και οι Περιστεριώτες έφυγαν από την Λεωφόρο με το τρίποντο που σφράγισε την πρωτιά στα Play Out.

MVP: Ο Μίχορλ ήταν ο κουρφαίος παίκτης του ματς και από τα πόδια του ήρθαν και τα δύο γκολ.

Στο ύψος του: Ο Μπάκου πήρε... μπρος στο δεύτερο μέρος και «τελείωσε» το ματς με δυο γκολ.

Αδύναμος κρίκος: Λίγα πράγματα από τον Αμανί, ο οποίος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο.

Γκάφα: H κεφαλιά του Πόκορνι, που άφησε την μπάλα ζωντανή στην περιοχή για το 0-3.

Στραγάλι: Χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση πέρασε απαρατήρητη η διαιτησία του Φωτιά.

Το ταμείο του Gazzetta: O Aτρόμητος ήταν πιο ουσιαστικός και έφτασε σε μια καθαρή νίκη - πρωτιάς στο group. Η Κηφισιά αυτό που ήταν να πετύχει το πέτυχε με την ιστορική της παραμονή.