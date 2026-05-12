Η ΑΕΛ Novibet κρατούσε το υπέρ της σκορ στο 0-1 έως και το 95' οπότε και ισοφάρισε ο Παναιτωλικός στο τελικό 1-1.

Ισοπαλία είχαμε εν τέλει στο Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet (1-1). Η ΑΕΛ ήταν εκείνη που βρήκε πρώτη γκολ.

Συγκεκριμένα στο 58' και αφού πρώτα ο Κουτσερέρνκο έχει νικήσει από το ένα μέτρο τον Πασά, ο Τούπτα σκόραρε με σουτ και αφού η μπάλα είχε κοντράρει. Στο 95' ήρθε το 1-1. Σε εκείνο το λεπτό η λάθος έξοδος του Βενετικίδη και η κεφαλιά - γκολ του Γκαρσία (1-1) έδωσε στον Παναιτωλικό τον βαθμό της μαθηματικής παραμονής του και... βύθισε την ΑΕΛ.