Παναιτωλικός - ΑΕΛ 1-1: Τα Highlights της ισοπαλίας στο Αγρίνιο
Ισοπαλία είχαμε εν τέλει στο Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet (1-1). Η ΑΕΛ ήταν εκείνη που βρήκε πρώτη γκολ.
Συγκεκριμένα στο 58' και αφού πρώτα ο Κουτσερέρνκο έχει νικήσει από το ένα μέτρο τον Πασά, ο Τούπτα σκόραρε με σουτ και αφού η μπάλα είχε κοντράρει. Στο 95' ήρθε το 1-1. Σε εκείνο το λεπτό η λάθος έξοδος του Βενετικίδη και η κεφαλιά - γκολ του Γκαρσία (1-1) έδωσε στον Παναιτωλικό τον βαθμό της μαθηματικής παραμονής του και... βύθισε την ΑΕΛ.
