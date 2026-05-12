Superleague, η βαθμολογία της 8ης αγων.: Σωτηρία για Παναιτωλικό, άλμα Αστέρα, ακόμη δυσκολότερα για Πανσερραϊκό και ΑΕΛ Novibet

Ματς που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση παραμονή σε Αγρίνιο και Τρίπολη. Ο βαθμός του Παναιτωλικού στο 95' του χάρισε την μαθηματική παραμονή, ενώ η νίκη του Αστέρα του δίνει αέρα παραμονής. Πανσερραϊκός και ΑΕΛ Novibet σε δύσκολη θέση!

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 1-0
Κηφισιά - Ατρόμητος 0-3
Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet 1-1

Η βαθμολογία της 8ης αγωνιστικής

9. Ατρόμητος 43
10.Κηφισιά 37
11. Παναιτωλικός 35
12. Αστέρας Τρίπολης 32
13. Πανσερραϊκός 28
14. ΑΕΛ Novibet 27

Η επόμενη αγωνιστική (9η) - Σάββατο 16 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (7μμ)
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (7μμ)
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (7μμ)

Η τελευταία (10η) αγωνιστική - Πέμπτη 21 Μαϊου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (7μμ)
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

     

