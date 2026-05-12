Η Λεβάντε σόκαρε τη Θέλτα στο Βίγκο! Η ομάδα της Βαλένθια πήρε τρίποντο-χρυσάφι (3-2), έμεινε ζωντανή για την παραμονή της και η «μάχη της σωτηρίας» καλά κρατεί στην Ισπανία, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Αντίθετα η Θέλτα υπέστη απρόσμενη ήττα και είδε το... τρένο του Champions League να φεύγει.

Στο πρώτο ημίχρονο το ματς είχε ρυθμό, ένταση, φάσεις και δύο γκολ. Η ομάδα του Βίγκο προηγήθηκε μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης με το γκολ του Γιούτγκλα, ύστερα από την ασίστ του Άλβαρεθ. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι πίεσαν για να φέρουν το ματς στα ίσα και κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν με τον Αριάγα στο 43ο λεπτό, μετά την τελική πάσα του Τολιάν. Το 1-1 ήταν το σκορ της ανάπαυλας.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες πάλεψαν για το τρίποντο με το παιχνίδι να έχει γκολ ρυθμό και έντονα συναισθήματα. Οι γηπεδούχοι πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Γιούτγκλα στο 48ο λεπτό, έπειτα από την ασίστ στου Ρουέδα, γράφοντας το 2-1. Οι Βαλενθιάνοι δεν τα παράτησαν και γύρισαν το παιχνίδι, που τόσο πολύ χρειαζόντουσαν για να ελπίζουν στην παραμονή τους στη La Liga. Ο Ντέλα στο 57ο λεπτό ισοφάρισε σε 2-2 από ασίστ του Αριάγα και ο Μπρουγουί στο 63ο λεπτό έγραψε το τελικό 2-3, δίνοντας ένα υπερπολύτιμο τρίποντο στη Λεβάντε.