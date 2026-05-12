Παίζοντας με παίκτη παραπάνω από το 18' λόγω αποβολής του Ομεονγκά, ο Αστέρας Aktor νίκησε δύσκολα 1-0 τον Πανσερραϊκό με γκολ του Μακέντα και έχει πλέον πολλές πιθανότητες παραμονής στη Stoiximan Super league 1.

Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο σχηματισμός του γηπεδούχου Αστέρα σε 3-4-3: Παπαδόπουλος στο τέρμα, άμυνα με Σίπσιτς, Τριανταφυλλόπουλο και Αλάγκμπε, κέντρο με Άλχο, Αλμύρα, Έντερ Γκονζάλες και Δεληγιαννίδη και τριάδα μπροστά με Μπαρτόλο, Κετού και Μακέντα.

Για τον φιλοξενούμενο Πανσερραϊκό η διάταξη σε 5-3-2: Τιναλίνι γκολκίπερ, άμυνα με Φέλτες, Γκελασβίλι και Κάλινιν, έξω δεξιά και έξω αριστερά τους Τσαούση και Λύρατζη, κέντρο με τους Μπεν Σαλάμ, Ομεονγκά και Δοϊρανλή και μπροστά οι Ριέρα και Ίβαν.

Αποβολή του Ομεονγκά και παράπονα προς τον ρέφερι Παπαπέτρου πριν και μετά

Εν πρώτοις ο Αστέρας είχε στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα την πιο μεγάλη φάση. Στο 13' Ο Μακέντα έχασε το κοντρόλ ενώ έβγαινε τετ α τετ και έτσι έχασε φάση για γκολ. Στο 18ο λεπτό τελικώς σε 2ο χρόνο ο Ομεονγκά είδε κόκκινη για χτύπημά του χαμηλά στο πόδι του Κετού. Πριν την απόφαση του ρέφερι Παπαπέτρου φώναξαν οι του Αστέρα και μετά από αυτήν εκείνη του Πανσερραϊκού.

Στο 33' υπήρξε τεράστια φάση για τον Πανσερραϊκό. Ο Ριέρα που ήταν αφύλαχτος έστειλε την μπάλα ελάχιστα έξω μετά από μπαλιά του Λύρατζη. Στο 44' το σουτ του Τριανταφυλλόπουλου πήγε πάνω σε σώματα και στο 45+ ένα φάουλ του Τσαούση ήταν που έβγαλε δύσκολα με γροθιές ο Παπαδόπουλος. Σε ένα πρώτο μέρος με φάσεις και από τις 2 ομάδες το αποτέλεσμα ήταν το 0-0.

Τη λύση ο Μακέντα από στατική μπάλα και το 1-0

Στο 59ο λεπτό ο Αστέρας βρήκε γκολ μετά από κόρνερ. Ο Μακέντα βρέθηκε μόνος του στην 'καρδιά' της περιοχής της ομάδας των Σερρών και σκόραρε με κεφαλιά για το 1-0. Στο 72ο λεπτό ο Έντερ είχε ένα σουτ έξω και στο 74' υπήρξε η φάση που ο Τιναλίνι εκτός περιοχής χτύπησε τον Μπαρτόλο και οι Αρκάδες ζήτησαν κόκκινη. Στο 79ο λεπτό ο Δοϊρανλής είχε χαμένο τετ α τετ με τον Παπαδόπουλο να τον σταματά.

Στο 88' υπήρξε τεράστια φάση για τους Αρκάδες. Ο Αλμύρας είχε σουτ που βρήκε σε αντίπαλο και έφυγε ελάχιστα έξω. Στον έξτρα χρόνο ο Μακέντα έχασε φάση για γκολ σουτάροντας άουτ σε κενή εστία.

Πιάστηκαν στα χέρια οι παίκτες των 2 ομάδων και αποβλήθηκαν οι Κάλινιν και Μουνιόθ

Στις καθυστερήσεις του αγώνα και ενώ είχε ακυρωθεί ορθώς γκολ του Αστέρα για οφσάιντ στον Καλτσά οι παίκτες των 2 συλλόγων πιάστηκαν στα χέρια. Το αποτέλεσμα αυτού του... χαμού ήταν να αποβληθούν οι Κάλινιν και Μουνιόθ για χτυπήματά τους.

MVP: Ο Μακέντα. Όχι για τις φάσεις που έχασε αλλά για το γκολ που έβαλε στον αγώνα. Επίσης ο γκολκίπερ Παπαδόπουλος για το τετ α τετ που έβγαλε, αυτό του Δοϊρανλή.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Κετού για το ότι κέρδισε την αποβολή του Ομεονγκά. Επισης ο δραστήριος Μπαρτόλο.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Ομεονγκά μόνο και μόνο επειδή άφησε πολύ νωρίς την ομάδα του Πανσερραϊκού με 10 παίκτες.

Η ΓΚΑΦΑ: Η αποβολή του Ομεονγκά. Έκανε λάθος με τον τρόπο που πήγε πάνω στον αντίπαλό του. Γκάφα είναι και η φάση του 1-0 για την άμυνα του Πανσερραϊκού.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Αμφισβητήθηκε η απόφαση του Παπαπέτρου από τον Πανσερραϊκό ως προς την αποβολή του Ομεονγκά πλην όμως το ριπλέι έδειξε ότι πήγε επικίνδυνα και χαμηλά στο πόδι του αντιπάλου του, του Κετού.

Τα παράπονα των παικτών των 2 ομάδων ήταν κυρίως για φάουλ και κάρτες. Οι Αρκάδες ζήτησαν δε κόκκινη στον Τιναλίνι για το μαρκάρισμά του στον Μπαρτόλο. Ο Πανσερραϊκός ζήτησε πέναλτι πάνω στον Δοϊρανλή σε φάση που δεν κρίθηκε να υπάρχει παράβαση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Πιο ουσιαστικός επιθετικά ο Αστέρας. Βρήκε το γκολ που ήθελε και για ένα διάστημα είχε και πιο καλή εικόνα από τον Πανσερραϊκό.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παπαδόπουλος, Σίπσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (46' Καλτσάς), Άλχο, Αλμύρας, Έντερ Γκονζάλες (90+ Μουνιόθ), Δεληγιαννίδης, Μπαρτόλο (84' Λάσκαρης), Κετού (90+ Τζανδάρης) και Μακέντα (90+ Σιμόνι).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Τσαούσης (90+ Λιάσος), Λύρατζης, Μπεν Σαλάμ (90+ Ρούμιαντσεβ), Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα (83' Καρέλης) και Ίβαν (83' Τεσέϊρα).