Μεταλλαγμένοι σέντερ φορ

Και ξαφνικά Ιωαννίδης και Σπόραρ έκλεισαν στόματα χθες βράδυ στο ΟΑΚΑ, μεταξύ των οποίων και το δικό μου. Γράφει ο Χρήστος Κιούσης.

Ταπεινή μου άποψη, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να συμμετέχει σε Ομίλους Champions League, αν είχε σέντερ φορ τύπου Μάρκους Μπεργκ απέναντι στην Μπράγκα. Το έγραφα τότε και επιμένω. Πραγματικότητα είναι πως απέναντι στην Βιγιαρεάλ, το 2-0 ήρθε από την ομαδική προσπάθεια ασφαλώς αλλά και από δύο εξαιρετικές σεντερφορίσιες εκτελέσεις των Ιωαννίδη και Σπόραρ. Σαν Μπεργκ δηλαδή.



Ειδικά το τελείωμα του Φώτη Ιωαννίδη μετά τον εξαιρετικό συνδυασμό με Κώτσιρα είναι κίνηση και εκτέλεση πολύ μεγάλου φορ. Κι όμως ακόμα πιστεύω ότι η θέση του είναι πίσω από τον φορ, σε στυλ Νίκου Λυμπερόπουλου.



Το γκολ του Σπόραρ μου θύμισε Βαζέχα (ιεροσυλία το ξέρω), το δημιούργησε κατά το μεγαλύτερο βαθμό μόνος του. Αυτός είναι όντως φορ αλλά με μεταπτώσεις, ψυχολογικά κι έλλειψη ρέντας συχνά.



Αφήνω λοιπόν τα μακρινά σχόλια για το πόσο άμπαλος είμαι και το πώς πρέπει να βράσω μια μπάλα και να πάρω μυρωδιά και συνεχίζω.



Είπα πριν μερικές εβδομάδες όλες τις παραπάνω ενστάσεις μου για Σπόραρ – Ιωαννίδη στον φίλο Σταύρο, Ηρακλειδέα άρρωστο. Του είπα επίσης, πως ο Ιβάν πρέπει οπωσδήποτε να ψάξει για καθαρό 9αρι γκολτζή. Ο Σταύρος χαμογέλασε και είπε. «Δεν ξέρεις τι πάει να πει Γιοβάνοβιτς. Να βγει ο Ιβάν στην αγορά και να μη στηρίξει τους παίκτες του; Να νιώσουν αυτοί, ότι τους αδειάζει και πάει για άλλα; Ούτε μια στο εκατομμύριο. Μ’ αυτούς θα ζήσει, μ’ αυτούς θα πεθάνει. Σιγά μην χαλάσει ο Ιβάν τα αποδυτήριά του».



Χθες ο Ιβάν θέρισε ό,τι έσπειρε. Η ομάδα του κόντρα στην Βιγιαρεάλ είχε άψογο στήσιμο και τακτική συμπεριφορά. Ναι θα ήταν άλλο ματς, αν ο Παναθηναϊκός δεχόταν στο γκολ στην πρώτη ευκαιρία των Ισπανών αλλά δεν θα χάνουν ρε διάολε μόνο οι Πράσινοι ευκαιρίες, θα χάνουν κι οι άλλοι.



Το ΟΑΚΑ γιόρτασε μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη, που ήταν statement επιστροφής σε κάτι που ο Παναθηναϊκός είχε ξεχάσει για πολλά πολλά χρόνια. Στην φυσική του υπόσταση, Πρέσβης στην Ευρώπη. Αυτές οι βραδιές ζεσταίνουν τον κόσμο του περισσότερο από τα ελληνικά ντέρμπι, με αυτές τις ομάδες θέλουν να ανταγωνίζονται οι Πράσινοι μακριά από Επιτροπές Διαιτησίας, ορισμούς ξένων ή Ελλήνων διαιτητών, αθλητικούς δικαστές και συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων. Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός. Just this.



Μεταλλάχτηκαν οι Ιωαννίδης – Σπόραρ σε αυτό που δεν μπόρεσαν να είναι απέναντι στην Μπράγκα; Ειδικά ο δεύτερος; Μακάρι. Μην αναρωτιέστε ποιος μπορεί να δικαιωθεί στο τέλος. Εμείς οι αμφισβητίες των φορ ή ο Ιβάν. Μακάρι με όλα τα μακάρι ο Ιβάν. Η εμπιστοσύνη του και η στήριξή του να είναι οι αιτίες, να «αναστηθούν» οι χαμένες ευκαιρίες και να γίνουν γκολ. Πάντα ο προπονητής ξέρει καλύτερα, ειδικά όμως ο Γιοβάνοβιτς έχει κάθε λόγο να αισθάνεται δικαιωμένος απόψε. Γιατί όλα έγιναν in his way και μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους παίκτες του, δεν τους «άδειασε» ποτέ κι αυτοί έχουν κάθε λόγο να παίζουν και για τον προπονητή τους. Στα επόμενα σεντερφορίσια γκολ λοιπόν, στις επόμενες ευρωπαϊκές νίκες, στην υγειά των μεταλλαγμένων φορ.