Superleague, η βαθμολογία: Η ΑΕΚ στο +3 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, με το βλέμμα στο Φάληρο!

Η ΑΕΚ έχοντας ματς περισσότερο, είναι ξανά μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στο +3 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που παίζουν μεταξύ τους το βράδυ της Κυριακής στο Φάληρο!

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (24η)

Σάββατο 7 Μαρτίου

Αρης – Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (4μμ)

Βόλος – ΟΦΗ (5μμ)

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (7μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)

Η βαθμολογία της 24ης αγωνιστικής

1. AEK 56

2. ΠΑΟΚ 53 (23 αγωνες)

3. Ολυμπιακός 53 (23 αγωνες)

4. Παναθηναϊκός 42 (23 αγωνες)

-------------------------------------

5. Λεβαδειακός 39 (23 αγωνες)

6. ΟΦΗ 28 (23 αγωνες)

7. Άρης 29

8. Ατρόμητος 28

--------------------------------------

9. Βόλος 27 (23 αγωνες)

10. Κηφισιά 24 (23 αγωνες)

11. Παναιτωλικός 21 (23 αγωνες)

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16 (23 αγωνες)

14. Πανσερραϊκός 12 (23 αγωνες)

H επόμενη αγωνιστική (25η)

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός (5μμ)

Πανσερραϊκός – Αρης (7.30μμ)

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (8μμ)

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά – Βόλος (4μμ)

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (6μμ)

Ατρόμητος – ΑΕΚ (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

