Άρης - Ατρόμητος: Τα highlights του αγώνα
Ο Άρης σπατάλησε δύο πέναλτι, έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 40' και με το τελικό 0-0 πέταξε δύο βαθμούς στο εντός έδρας ματς με τον Ατρόμητο.
Ο Άρης ξεκίνησε με τον Δώνη σε μεγάλα κέφια. Ο εξτρέμ του Άρη στο 6' κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή από τον Τσιγγάρα, αλλά ο Ράτσιτς έστειλε τη μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι!
Στο 39' ο Άρης έφτασε μία ανάσα από το γκολ και στην ίδια φάση έμεινε με δέκα παίκτες! Σέντρα του Ράτσιτς, κεφαλιά του Καντεβέρε στο ύψος της μικρής περιοχής απέκρουσε ο Γκουγκεσασβίλι, πλασέ του Δώνη απέκρουσε εκπληκτικά και πάλι ο Γεωργιανός και ο Γκαρέ βρήκε στο κεφάλι τον Ούρονεν που έδιωξε πριν τη γραμμή, ενώ στη συνέχεια έφυγε άουτ το ψαλιδάκι του Δώνη. Ο Παπαπέτρου, ωστόσο, έδειξε άμεσα στην κόκκινη στον Γκαρέ για το χτύπημα στο κεφάλι του Φινλανδού, ο οποίος υπέστη διάσειση.
Στο 74' ο Άρης κέρδισε δεύτερο πέναλτι. Σε γύρισμα του Γιαννιώτα από δεξιά, η μπάλα βρήκε στο αριστερό χέρι του Μουτουσαμί. Καθαρό πέναλτι, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει αυτή τη φορά ο Μορόν. Ο Ισπανός στο 76' σούταρε δυνατά, η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε άουτ!
Τα highlights του αγώνα
