Βοριαζίδης: «Ήταν ανατριχιαστικό το χειροκρότημα»

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης επέστρεψε στη δράση έπειτα από το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και περιέγραψε τα συναισθήματά του.

Η επιστροφή του Μιχάλη Βοριαζίδη στη δράση ήταν από τα ιδιαίτερα και εξαιρετικά σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην ισοπαλία του Άρη με τον Ατρόμητο στο «Κλ. Βικελίδης». Ο νεαρός μέσος χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και αποθεώθηκε από τους φίλους του Άρη τη στιγμή της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο. «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου παράδειγμα, προσπαθώ να κάνω αυτό που έκανα από μικρός, να παίζω ποδόσφαιρο. Δυστυχώς έλειψα καιρό και μου είχε λείψει πολύ αυτό το συναίσθημα, σήμερα ένιωσα πολλή συγκίνηση, ήταν ανατριχιαστικό το χειροκρότημα που έλαβα από τον κόσμο που μου είχε στηρίξει όλο αυτό το διάστημα. Πραγματικά με έχει στηρίξει απίστευτα, θέλω να ανταποδώσω όλη αυτή την αγάπη, όταν μου δίνεται η ευκαιρία θα δίνω το 100% γι’ αυτόν το σύλλογο. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, ήταν πολύ σημαντικό ότι με στήριξε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου πάνω απ’ όλα που είναι πάντα μαζί μου και δίπλα μου και νιώθω ευλογημένος που είμαι κάθε μέρα εκεί, το έχω ξαναπεί», είπε και αναφέρθηκε στον Άρη.

«Είναι ανάμικτα τα συναισθήματα. Προσωπικά χαίρομαι που γύρισα αλλά από την άλλη δεν με αφήνει να χαρώ γιατί πρώτα θέλω η ομάδα να κερδίζει και να πηγαίνει καλά. Δεν της αξίζει όλο αυτό που περνάει αυτή τη σεζόν. Ελπίζω πραγματικά να αλλάξει όλο αυτό και η ομάδα να επιστρέψει και να κάνει ακόμα μεγαλύτερα πράγματα». Αναφέρθηκε μάλιστα στην εξέλιξη των πραγμάτων και στην αμφιβολία για την παρουσία της ομάδας στα Playoff 5-8. «Σίγουρα το συζητάμε. Δεν τίθεται καν θέμα να μην είμαστε στο 5-8. Συζητάμε συνεχώς, αναλύουμε, προσπαθούμε, οι προπονητές οι καινούργιοι προσπαθούν πάρα πολύ, ελπίζω όλο αυτό να αλλάξει, γιατί δεν το αξίζει αυτή η ομάδα».