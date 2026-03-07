Σε τροχιά Champions League η Κόμο, απομακρύνεται η Ευρώπη για την Αταλάντα

Τρίτη σερί νίκη για την Κόμο του Δουβίκα, η οποία λύγισε με 2-1 την Κάλιαρι και παρέμεινε σε απόσταση βολής από την τετράδα. Πισωγύρισμα για την Αταλάντα.

Πρόσω ολοταχώς για μια ιστορική έξοδο στο Champions League έχει βάλει η Κόμο. Με τον Τάσο Δουβίκα στην αρχική ενδεκάδα η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας πανηγύρισε την τρίτη σερί της νίκη στη Serie A, επικρατώντας 2-1 επί της Κάλιαρι και παρέμεινε στην 5η θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμη με τη Ρόμα.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ με γκολ του Μπατουρίνα στο 14΄, με τους γηπεδούχους να φέρνουν προσωρινά το ματς στα ίσα με σκόρερ τον Εσπόζιτο στο 56΄. Ο τελευταίος λόγος ωστόσο άνηκε στην Κόμο, η οποία βρήκε το γκολ της νίκης είκοσι λεπτά αργότερα με τον Ντα Κούνια για το τελικό 2-1.

Αργότερα η Αταλάντα κόλλησε στο 2-2 στο Μπέργκαμο απέναντι στην Ουντινέζε, αν και κατάφερε τουλάχιστον το τέλος να σώσει τον βαθμό. Οι φιλοξενούμενοι άλλωστε προηγήθηκαν με 2-0 χάρη στα γκολ των Κρίστενσεν (40΄) και Ντέιβις (55΄), όμως η Αταλάντα δεν παρέδωσε τα όπλα κι έφτασε στην ισοφάριση εντός τεσσάρων λεπτών.

Αρχικά ο Σκαμάκα στο 65΄μείωσε στο σκορ, προτού ισοφαρίσει λίγο αργότερα για το τελικό 2-2. Ένα σκορ πάντως που έβαλε φρένο στο νικηφόρο σερί των Μπεργκαμάσκι που έμειναν στην 7η θέση.