Σε τροχιά Champions League η Κόμο, απομακρύνεται η Ευρώπη για την Αταλάντα
Πρόσω ολοταχώς για μια ιστορική έξοδο στο Champions League έχει βάλει η Κόμο. Με τον Τάσο Δουβίκα στην αρχική ενδεκάδα η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας πανηγύρισε την τρίτη σερί της νίκη στη Serie A, επικρατώντας 2-1 επί της Κάλιαρι και παρέμεινε στην 5η θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμη με τη Ρόμα.
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ με γκολ του Μπατουρίνα στο 14΄, με τους γηπεδούχους να φέρνουν προσωρινά το ματς στα ίσα με σκόρερ τον Εσπόζιτο στο 56΄. Ο τελευταίος λόγος ωστόσο άνηκε στην Κόμο, η οποία βρήκε το γκολ της νίκης είκοσι λεπτά αργότερα με τον Ντα Κούνια για το τελικό 2-1.
Αργότερα η Αταλάντα κόλλησε στο 2-2 στο Μπέργκαμο απέναντι στην Ουντινέζε, αν και κατάφερε τουλάχιστον το τέλος να σώσει τον βαθμό. Οι φιλοξενούμενοι άλλωστε προηγήθηκαν με 2-0 χάρη στα γκολ των Κρίστενσεν (40΄) και Ντέιβις (55΄), όμως η Αταλάντα δεν παρέδωσε τα όπλα κι έφτασε στην ισοφάριση εντός τεσσάρων λεπτών.
Αρχικά ο Σκαμάκα στο 65΄μείωσε στο σκορ, προτού ισοφαρίσει λίγο αργότερα για το τελικό 2-2. Ένα σκορ πάντως που έβαλε φρένο στο νικηφόρο σερί των Μπεργκαμάσκι που έμειναν στην 7η θέση.
