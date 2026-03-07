ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet: Η απάντηση που πήραν στην Ένωση για τον λόγο που δεν δόθηκε πέναλτι στο χέρι του Μούργου
Η ΑΕΚ φώναξε για πέναλτι στο δεύτερο μέρος με την ΑΕΛ Novibet σε χέρι του Μούργου μέσα στην περιοχή.
Ο Πολυχρόνης ωστόσο δεν έδειξε κάτι, ενώ δεν κλήθηκε ούτε από το VAR για on field review.
Μετά το παιχνίδι οι άνθρωποι της ΑΕΚ ρώτησαν για ποιον λόγο δεν δόθηκε πέναλτι στη συγκεκριμένη φάση, με τον υπεύθυνο επικοινωνίας, Τάσο Τσατάλη στη συνέντευξη Τύπου σε σχετική ερώτηση που έγινε να τονίζει:
«Αυτό που μας ειπώθηκε είναι πως αν σκάσει η μπάλα κάτω και το χέρι είναι σε φυσική κίνηση δεν είναι χέρι».
