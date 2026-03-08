Το γκολ του Γκρίνγουντ χάρισε τη νίκη στη Μαρσέιγ με 1-0 επί της Τουλούζ και την κράτησε σε τροχιά Champions League.

Στο δρομάκι των νικών παρέμεινε η Μαρσέιγ! Οι Μασσαλοί πήραν τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Τουλούζ και ανέβηκαν στην 3η θέση της Ligue 1, θέτοντας γερή υποψηφιότητα για έξοδο στο Champions League. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Γκρίνγουντ στο 18΄ για το 1-0, σκορ που έμεινε μέχρι το φινάλε. Νωρίτερα το Στρασβούργο έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Οσέρ κι έμεινε μακριά από την πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος που οδηγεί στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα η Ανζέ πήρε τη νίκη με 1-0 στην έδρα της Ναντ κι ανέβηκε στην 11η θέση, διατηρώντας την αντίπαλό της εντός της επικίνδυνης ζώνης.