Κυριακίδης: «Ικανοποιητικοί οι τρεις βαθμοί, δεν απειληθήκαμε αλλά δεν μας αρκεί αυτό»

Όσα ανέφερε ο βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, Ηλίας Κυριακίδης στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη με 2-1 επί της ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 2-1 της ΑΕΛ Novibet στην Allwyn Arena. Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι μίλησε από πλευράς κιτρινόμαυρων ο Ηλίας Κυριακίδης καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν τιμωρημένος βλέποντας το παιχνίδι από τα δημοσιογραφικά.

Ο βοηθός του Νίκολιτς ανέφερε πως αυτό που κρατάει η ομάδα είναι οι τρεις βαθμοί της νίκης, υπογραμμίζοντας πως η ΑΕΚ δεν απειλήθηκε, αλλά δεν της αρκεί αυτό καθώς έπρεπε να παίζει πιο γρήγορα από πλευρά σε πλευρά, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Δεν ήταν εντυπωσιακό το παιχνίδι, αλλά είχε ένταση και ρυθμό. Η ΑΕΛ ήταν αρκετά ανταγωνιστική. Σε ματς με πολυπρόσωπες άμυνες πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Στη φάση που βρισκόμαστε οι τρεις βαθμοί είναι το ευχάριστο και κοιτάμε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι την Πέμπτη με την Τσέλιε».

Για το γεγονός ότι η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο ματς βρίσκοντας γκολ και για την πτώση της απόδοσης στη συνέχεια: «Οφείλουμε να πούμε τι πρέπει να κάνουμε περισσότερο. Να παίζουμε γρήγορα από πλευρά σε πλευρά. Δεν έγινε πολύ αυτό. Δεν απειληθήκαμε, αλλά δεν μας αρκεί αυτό. Οι τρεις βαθμοί είναι ικανοποιητικοί μπαίνοντας στην τελική ευθεία πριν τα πλέι οφ».