Βράδυ Κυριακής και ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί το 101% των αγωνιστικών και πνευματικών του δυνάμεων για ένα παιχνίδι που έχει μόνο μία στόχευση. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ολυμπιακός VS ΠΑΟΚ. Ένα μεγάλο ματς. Ένα μεγάλο ντέρμπι χωρίς να είναι στο επιπεδο των αγώνων του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό βέβαια. Παραμένει ωστόσο ένα μεγάλο ματς.

Σε αυτήν την φάση που βρισκόμαστε ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του έναν αγώνα που είναι must win . Κάτι που φυσικά ξέρουν πολύ καλά στην ομάδα. Το γνωρίζουν στον απόλυτο βαθμό οι παίκτες και ο προπονητής.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα ντέρμπι όπου οι Ερυθρόλευκοι καλούνται να βγάλουν τον τοπ αγωνιστικό τους εαυτό. Ξέρουν πολύ καλά πώς χρωστούν πάνω απ' όλα στους εαυτούς τους ένα πραγματικά μεγάλο ντέρμπι. Να παίξουν ένα πολύ καλό παιχνίδι καθώς φέτος με εξαίρεση κυρίως τα ματς με την ΑΕΚ δεν έχει προκύψει τοπ ή έστω μία καλή απόδοση σε μεγάλα παιχνίδια εντός των συνόρων.

Ο Λουτσέσκου θα θυμάται τον αγώνα Κυπέλλου αλλά το ίδιο θα κάνει και ο Μεντιλίμπαρ

Ο Βάσκος προπονητής τόνισε ότι καμία εκ των 2 ομάδων δεν επαναπαύεται σε αυτήν την στιγμή και ούτε βασίζεται στα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι όμως σαφές ότι ο Λουτσέσκου θα έχει στο... σημάδι τον αγώνα Κυπέλλου από τον περασμένο Γενάρη. Αυτό το 0-2 που όπως εξελίχθηκε ήρθε πιο άνετα απ' ότι θα το περίμενε ο Δικέφαλος του Βορρά.

Το ίδιο παιχνίδι ωστόσο θα έχει μελετήσει ήδη και το επιτελείο του Ολυμπιακού. Κυρίως για ότι η πειραϊκή ομάδα δέχθηκε 2 γκολ τόσο νωρίς και δεν κατάφερε ούτε να βγάλει πειστική αντίδραση ούτε να σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ για να διεκδικήσει κάτι έστω ως προς το τέλος της αναμέτρησης. Ότι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τον ΠΑΟΚ είναι παράδειγμα προς αποφυγή για τον Ολυμπιακό.

Θα ήθελε να είχε 11 Πιρόλα αλλά δεν έχει

Στο πρόσωπο του Λορέντζο Πιρόλα εντοπίζονται όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει ένας προπονητής από έναν παίκτη. Ο απόλυτος μαχητής, ο παίκτης που δεν αφήνει φάσεις, ο κορυφαίος στόπερ του Ολυμπιακού και ο παίκτης που θα τα δώσει όλα ακόμα και με χτυπημένο κεφάλι.

Κάθε κόουτς - και ο Μεντιλίμπαρ φυσικά - θα ήθελε να είχε 11 Πιρόλα. Έντεκα παίκτες με την ψυχή και την καρδιά του Ιταλού σκληροτράχηλου κεντρικού αμυντικού που είναι με διαφορά εκ των κορυφαίων Ιταλών παικτών που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό αλλά και εκ των τοπ αμυντικών του. Για την ακρίβεια εάν βγάλουμε εκτός τον Μαρέσκα είναι ο κορυφαίος Ιταλός που έχει φορέσει τα ερυθρόλευκα. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι εδώ και πάνω από έναν χρόνο τον τσεκάρουν όλες οι μεγάλες ιταλικές ομάδες.

Ασχέτως αυτού του στοιχείου ο Ολυμπιακός το έχει μεγάλη αγωνιστική ανάγκη αυτό το παιχνίδι. Έχει την πολύ μεγάλη ανάγκη της νίκης. Για την ακρίβεια αποτελεί μονόδρομο η κατάκτηση του τριπόντου στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.