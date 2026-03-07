Η Γιουβέντους με αντεπίθεση διαρκείας στην επανάληψη διέλυσε με 4-0 την Πίζα και πλησίασε σε απόσταση αναπνοής από την τετράδα.

Η Γιουβέντους χάρη σε ένα εξαιρετικό 2ο 45λεπτο διέλυσε με 4-0 την Πίζα εντός έδρας και πλησίασε στον πόντο από την τετράδα, αλλά με ματς περισσότερο. Η Μεγάλη Κυρία έβγαλε αντίδραση έπειτα τις τέσσερις διαδοχικές αναμετρήσεις χωρίς νίκη και πλέον μπήκε ξανά δυνατά στη μάχη για την έξοδο στο Champions League. H Πίζα μπήκε πιο δυνατά, πίεσε και είχε την πρώτη καλή ευκαιρία με τον Μορέο. Η Γιουβέντους αντέδρασε, αλλά τόσο ο Τουράμ όσο και οι Ντέιβιντ, Καμπιάσο δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα. Κακό το α' μέρος για τους γηπεδούχους που δεν βρήκαν το γκολ που ήθελαν. Εντελώς διαφορετικό το σκηνικό στην επανάληψη, με την Γιουβέντους να κάνει ό,τι θέλει. Στο 54' ο Καμπιάσο πέτυχε το 1-0, ενώ στο 65' ο Τουράμ σφράγισε τη νίκη. Ο Γιλντίζ σημείωσε το 3-0, ενώ στις καθυστερήσεις ο Μπόγκα διαμόρφωσε το 4-0.