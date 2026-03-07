Η Καλαμάτα γιορτάζει και χιλιάδες οπαδοί ξεχύθηκαν στο κέντρο της πόλης για να υποδεχθούν την αποστολή.

Η Καλαμάτα περίμενε 26 ολόκληρα χρόνια αυτή τη στιγμή.

Η ομάδα της Μεσσηνίας μετά τον θρίαμβο στη Νέα Σμύρνη με 1-0 επί του Πανιωνίου εξασφάλισε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των playoffs και χιλιάδες φίλοι της το γιορτάζουν με την ψυχή της. Στο κέντρο της πόλης όλοι οι Καλαματιανοί περιμένουν την αποστολή για να την αποθεώσουν, αφού και η ομάδα έδωσε ραντεβού στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Από εκεί το πούλμαν θα κατευθυνθεί προς την κεντρική πλατεία Β. Γεωργίου.

Τα συνθήματα, τα τραγούδια, τα πυροτεχνήματα είναι ασταμάτητα. Η χαρά των Μεσσήνιων φιλάθλων είναι τεράστια και όλοι εύχονται πλέον η ομάδα απλά να μην είναι φωτοβολίδα. Ο Δήμαρχος της πόλης Θανάσης Βασιλόπουλος, παράλληλα, σε ανάρτησή του ανέφερε: «Η "Μαύρη Θύελλα" εκεί που της αξίζει! Συγχαρητήρια για την επιστροφή της ομάδας μας στα μεγάλα σαλόνια του Ελληνικού ποδοσφαίρου!».

Δείτε βίντεο από την Καλαμάτα