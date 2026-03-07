Καλαμάτα: Αποθέωση στα Μέγαρα
Η Καλαμάτα γιορτάζει. Η «Μαύρη Θύελλα» επέστρεψε στη Super League από το 2026 και οι οπαδοί της πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, μετά τη μεγάλη νίκη με 1-0 επί του Πανιωνίου μέσα στη Νέα Σμύρνη, όπου έφερε την ομάδα της Μεσσηνίας στο +8, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.
Η αποστολή έχει πάρει τον δρόμο της επιστροφής, ώστε να γιορτάσει με χιλιάδες οπαδούς την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Η Καλαμάτα με ανάρτησή της ενημέρωσε ότι λίγο μετά τις 21.00 θα είναι στην πόλη η αποστολή κι έκλεισε ραντεβού με τον κόσμο στην πλατεία 23ης Μαρτίου.
Η πρώτη στάση, ωστόσο, ήταν στα Μέγαρα κι εκεί οπαδοί της Καλαμάτας με καπνογόνα και συνθήματα αποθέωσαν την αποστολή.
Δείτε το βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ
