Οι οπαδοί της Καλαμάτας στα Μέγαρα αποθέωσαν την αποστολή.

Η Καλαμάτα γιορτάζει. Η «Μαύρη Θύελλα» επέστρεψε στη Super League από το 2026 και οι οπαδοί της πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, μετά τη μεγάλη νίκη με 1-0 επί του Πανιωνίου μέσα στη Νέα Σμύρνη, όπου έφερε την ομάδα της Μεσσηνίας στο +8, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.

Η αποστολή έχει πάρει τον δρόμο της επιστροφής, ώστε να γιορτάσει με χιλιάδες οπαδούς την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Η Καλαμάτα με ανάρτησή της ενημέρωσε ότι λίγο μετά τις 21.00 θα είναι στην πόλη η αποστολή κι έκλεισε ραντεβού με τον κόσμο στην πλατεία 23ης Μαρτίου.

Η πρώτη στάση, ωστόσο, ήταν στα Μέγαρα κι εκεί οπαδοί της Καλαμάτας με καπνογόνα και συνθήματα αποθέωσαν την αποστολή.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ