Ο Παύλος Δερμιτζάκης απολύθηκε από τον Πανιώνιο μετά και την ήττα από την Καλαμάτα, που κρατάει την ομάδα της Νέας Σμύρνης οριστικά στη Super League 2.

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε τα playoffs με θρίαμβο στην Καλαμάτα, ανέβηκε στην κορυφή, αλλά έκτοτε έφερε ισοπαλία με τη Μαρκό εντός, ηττήθηκε εκτός από τον Ολυμπιακό Β' και γνώρισε νέα ήττα στο ντέρμπι με την Καλαμάτα μέσα στη Νέα Σμύρνη.

Ο Πανιώνιος απέτυχε να ανέβει στη Super League, κάτι που πέτυχε ο σύλλογος της Μεσσηνίας έπειτα από 26 χρόνια και η διοίκηση προχώρησε στην απόλυση του Παύλου Δερμιτζάκη. Στην ανακοίνωση αναφέρεται η μονομερής λύση του συμβολαίου, ενώ υπάρχουν αιχμές για την εικόνα της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου: «Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει τη μονομερή διακοπή συνεργασίας της με τον προπονητή Παύλο Δερμιτζάκη.

Η εικόνα της ομάδας μας εδώ και αρκετές εβδομάδες δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Διοίκησης, των φιλάθλων αλλά κυρίως της τεράστιας Ιστορίας του Συλλόγου μας.

Αντί η μεγάλη νίκη μέσα στην Καλαμάτα να μας δώσει έξτρα κίνητρο και ώθηση, βλέπουμε αμέσως μετά μία ανεξήγητα διαλυμένη ομάδα, χωρίς μέταλλο, χωρίς στόχο να διεκδικήσει το Πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να χαρίσει μία ξεκούραστη και άκοπη άνοδο στην Καλαμάτα, η οποία μόνο απογοήτευση και μεγάλη λύπη δημιουργεί σε όλους μας.

Ως διοίκηση είμαστε από την πρώτη στιγμή απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις μας απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους, η αγωνιστική όμως εικόνα μας λυπεί και αποτελεί ντροπή για τον Σύλλογο.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για όλες τις λανθασμένες επιλογές μας που οδήγησαν στη φετινή αποτυχία και δεσμευόμαστε να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες κινήσεις και ενέργειες, έτσι ώστε η εικόνα της ομάδας μας από εδώ και στο εξής να αρμόζει στο μέγεθος και στην Ιστορία του Συλλόγου».