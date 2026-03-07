Το Gazzetta εξασφάλισε αποκλειστικό video μέσα από το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή των πρωταθλητών προς την Καλαμάτα, όπου υπήρξε... καυτή υποδοχή!

26 χρόνια για την Καλαμάτα ήταν πάρα πολλά!

Ο Αλέκος Βοσνιάδης, ο Ευριπίδης Τσιμπανάκος, ο Γιάννης Στάθης ήταν οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκε ο Πρασσάς την άνοδο. Κι εκείνοι έφεραν την αποστολή εις πέρας. Όπως έκαναν και πέρυσι στη Λάρισα.

Η αναμονή, λοιπόν, για την Καλαμάτα τελείωσε. Η πόλη γιορτάζει. Ο κόσμος πανηγυρίζει και αποθέωσε τους πρωταθλητές με την άφιξη της αποστολής στην πόλη.

Όπως θα δείτε και στo αποκλειστικό video του Gazzetta, μέσα από το πούλμαν της αποστολής, επικράτησε πραγματικός χαμός και ντελίριο ενθουσιασμού με το που εμφανίστηκαν οι θριαμβευτές μετά το διπλό στη Νέα Σμύρνη.

Αποκλειστικό video του Gazzetta: