Συνεχίζει πρώτη, για μήνες αήττητη, εστιάζει σε Τσέλιε και περιμένει...

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την επικράτηση της ΑΕΚ επί της Λάρισας (με 1-0) και για την προσπάθεια που έγινε να μην τελειώσει το ματς από το πρώτο 45λεπτο...

Ας ξεκινήσουμε από τα ξεκάθαρα που αναδεικνύουν προθέσεις και επιθυμίες του συστήματος το οποίο δεν επιθυμεί η ΑΕΚ να βρίσκεται όχι μόνο στην πρώτη θέση, αλλά φυσικά στις πρώτες δυο της βαθμολογίας, γεγονός που το κάνει σαφές μέσω της ΚΕΔ και των διαιτητών από την Ελλάδα που την σφυρίζουν, ή τοποθετούνται στο VAR. Ξεκινώ από τη φάση στο τέλος του πρώτου 45λεπτου γιατί προφανώς και ένα πεντάχρονο παιδί αντιλαμβάνεται πως αν ο Γιόβιτς (διότι το δεύτερο το έχασε) ήταν εύστοχος στο πέναλτι που έδωσε και έπειτα ελέω Ευαγγέλου και του ιδίου, πήρε πίσω ο Πολυχρόνης. Αν αυτό που κάνει ο Αναγνωστόπουλος στον Ελίασον δεν είναι παράβαση και είναι εκείνο που δόθηκε στον ΠΑΟΚ στην Κηφισιά αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος που ασχολείται με το αντικείμενο το σκηνικό που παίζεται στην Ελλάδα και το πρωτάθλημα της χώρας μας. Σα να μην έφτανε ότι πήρε πίσω το πέναλτι έδειξε και κάρτα στον Ελίασον, άντε και δεν δίνεις πέναλτι, επαφή υπάρχει και άρα δεν βουτάει, κάρτα γιατί;;; Ρητορικό το ερώτημα!

Προσπάθεια να μείνει η Λάρισα στο παιχνίδι έγινε λοιπόν και ας μη καρποφόρησε σε ένα παιχνίδι που στο μεγαλύτερο διάστημα του το έλεγχε η ΑΕΚ και θα μπορούσε και θα άξιζε να έχει βρει δεύτερο γκολ κάτι που δεν έκανε. Βέβαια εννοείται ότι στη συζήτηση μπορεί να μπει ότι ίσως να το έχανε και εκείνο ο Λούκα Γιόβιτς αλλά στην εξίσωση δεν υπάρχει αυτό. Επίσης είδε ο Πέρες το πέναλτι του Σάντσες στην Νεάπολη και είπε να κάνει το ίδιο στο 41' έξω από την περιοχή με τον Μουκουντί! Πραγματικά ντροπή και δεν είδε κάρτα φυσικά για κοροϊδία... Αν όμως φορούσε την κιτρινόμαυρη φανέλα θα είχε δει σίγουρα κάρτα όπως έγινε ντε με τον Ελίασον. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται προσπάθεια προκειμένου να μην αναδεικνύεται τίποτα από αυτά, αλλά δεν επιτρέπεται και δεν θα τους περάσει, άλλωστε τόσα Μέσα ελέγχουν και επιβάλλουν την ατζέντα που θέλουν, όχι όμως παντού!

Η ΑΕΚ όπως και να 'χει έκανε τη δουλειά της και συνεχίζει πρώτη, για μήνες θυμίζω (κοντεύει να συμπληρώσει 5 μήνες για την ακρίβεια), μπορεί να εστιάζει από τώρα στο Τσέλιε και την ευρωπαϊκή της αναμέτρηση, τη στιγμή που θα περιμένει να ...απολαύσει το ματς στο Φάληρο μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ αύριο. Η δουλειά έγινε πιο δύσκολη επειδή δεν βρήκε δεύτερο γκολα, ενώ πώλεσε και το πέναλτι (στα δυο παίρνει ένα) ο Γιόβιτς και έτσι θα μπορούσε να προκύψει άγχος. Δεν προέκυψε τέτοιο διότι η ομάδα του Παντελίδη ήταν πραγματικά η πλέον ακίνδυνη που πέρασε από την έδρα της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Περίμενα ότι θα μπορούσε να εκδηλώσει απειλητικές κόντρα επιθέσεις αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ σε όλο το διάστημα της αναμέτρησης. Επέλεξε έναν παθητικό ρόλο αν εξαιρέσουμε τη μια και μοναδική, πολύ μεγάλη στιγμή στο 72', αλλά μία έστω θα έβρισκε σε ένα ολόκληρο ματς.

Σε ότι αφορά στα πρόσωπα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θυμίζω δεν ήταν στον πάγκο λόγω της τιμωρίας του, σίγουρα ήταν ένα από τα πλέον μέτρια ματς του Πινέδα αυτό με την φανέλα της ΑΕΚ. Σίγουρα θα περίμενε να πάρει περισσότερα πράγματα και από Κοϊτά και Ελίασον αλλά δεν έγινε χάρη στη μαζική άμυνα της ΑΕΛ. Οι παρεμβάσεις του Σέρβου τεχνικού ήταν όλες αυτό που λέμε to the point αφού Μάνταλος και Περέιρα έδωσαν πράγματα ερχόμενοι από τον πάγκο. Οι Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα και Πένραις έκαναν πολύ καλό ματς και δεν επέτρεψαν στον αντίπαλο να πιστέψει ότι θα βρεί πολλές φάσεις στην εστία του Στρακόσια που δεν χρειάστηκε στο παιχνίδι για την Ένωση. Δυστυχώς πλην της μεταβίβασης στη φάση του γκολ η ΑΕΚ δεν πήρε πράγματα από τον Μαρίν σε επίπεδο καλής τροφοδότησης στους Βάργκα και Γιόβιτς.

Ωστόσο κατάφερε να μην κουραστεί αρκετά η ΑΕΚ ενόψει και της αναμέτρησης με την Τσέλιε για τους "16" του Conference League κάτι απαραίτητο για τους κιτρινόμαυρους του Μάρκο Νίκολιτς. Γι' αυτό και έκανε τις περισσότερες αλλαγές ο Σέρβος τεχνικός. Αναφορά πρέπει να γίνει και στον κόσμο της Ένωσης όπου γέμισε την Νέα Φιλαδέλφεια και βοήθησε σημαντικά την ομάδα να πάρει το τρίποντο το οποίο τελικά ήρθε με άγχος λόγο του ενός γκολ που βρήκε μόνο αν και άξιζε σίγουρα άλλο ένα τέρμα, άλλωστε έχασε πέναλτι υπενθυμίζω. Ήταν όμορφα στο γήπεδο λόγω της παρουσίας οπαδών και των δυο ομάδων κάτι που δίνει πάντα διαφορετικό χρώμα και κάνει πιο ωραία την ατμόσφαιρα.