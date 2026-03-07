ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet: Ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε το πέναλτι του Γιόβιτς
Μπορεί το πέναλτι που δόθηκε υπέρ της ΑΕΚ στο φινάλε του πρώτου μέρους του αγώνα με την ΑΕΛ Νοvibet να ακακλήθηκε μέσω VAR, όμως ο Δικέφαλος είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει το προβάδισμα του από την άσπρη βούλα στο δεύτερο μέρος και δεν την αξιοποίησε.
Στο 54ο λεπτό ο Κοϊτά πήγε στο 1vs1 με τον πολύ πιο αργό Μπατουμπινσικά, πάτησε περιοχή, ανατράπηκε από μαρκάρισμα του υψηλόσωμου στόπερ και ο διαιτητής Πολυχρόνης έδωσε πέναλτι, με τον VAR Ευαγγέλου να συναινεί.
Ο Λούκα Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος έπεσε σωστά τη γωνία του, απέκρουσε και κράτησε το σκορ στο 1-0 υπέρ του Δικεφάλου. Παρά την άστοχη εκτέλεση οι Ενωσίτες φώναξαν ρυθμικά το όνομα του αρχισκόρερ της ομάδας.
Ο Σέρβος φορ αστόχησε για δεύτερη φορά σε πέναλτι σε επτά εκτελέσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος, ενώ ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει δυο αποκρούσεις σε πέντε πέναλτι που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει με τους Βυσσινί.
Αξιοσημείωτο, πως ο Αναγνωστόπουλος είχε αποκρούσει πέναλτι στη Νέα Φιλαδέλφεια στην ήττα της Κηφισιάς από την ΑΕΚ με 3-0 τη σεζόν 2023-24.
