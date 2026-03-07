Οι δηλώσεις του τεχνικού του Άρη Μιχάλη Γρηγορίου και του προπονητή του Ατρόμητου Ντούσαν Κέρκεζ για το ματς.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου είδε τον Άρη να χάνει δύο πέναλτι στο ματς με τον Ατρόμητο και μοιραία να μένει στο 0-0. Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός του Άρη σχολίασε:

«Κι εγώ και το σύνολο των φιλάθλων, είδαμε ότι το αποτέλεσμα είναι άδικο για εμάς. Δεν είναι μόνο τα πέναλτι, αλλά και η εικόνα μας. Παρά τους 10 παίκτες, η νοοτροπία έμεινε ίδια, όπως είπα στα παιδιά, ότι πρέπει να νικάμε. Μένω στην προσπάθειά μας και, δυστυχώς, το αποτέλεσμα μας αδικεί ξεκάθαρα, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει μία στις τόσες».

Για το αν η πίεση επηρεάζει τα αποτελέσματα προς τον στόχο: «Πάντα η πίεση, όταν είσαι ο Άρης, σε επηρεάζει επειδή έχεις στόχους. Στα παιδιά δεν είδα πίεση στην εμφάνισή τους. Είδα ότι προσπάθησαν, παρά με δύο χαμένα πέναλτι και με δέκα παίκτες. Ό,τι πίεση και να υπάρχει, δίνω μπράβο στην προσπάθεια και ελπίζουμε σε καλύτερα αποτελέσματα».

Ο τεχνικός του Ατρόμητου Ντούσαν Κέρκεζ είπε στη Nova: «Δεν μπορώ να πω ότι είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά κάθε βαθμός όταν παίζεις εδώ είναι σημαντικός. Συγχαρητήρια στον Άρη που έπαιξε 40 λεπτά με δέκα παίκτες. Μπορεί να μείναμε έκπληκτοι που έχασαν δύο πέναλτι, με την τύχη μας. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την ισοπαλία, επειδή σταθήκαμε τυχεροί. Κάθε παιχνίδι πλέον μετρά στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Είμαστε ευχαριστημένοι, παρότι παίζαμε με δέκα κι έπρεπε να κερδίσουμε. Έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και το κρατάμε. Ευχαριστώ τον κόσμο που μας στήριξε. Πρέπει να βελτιωθούμε».

Για τη νευρικότητα και τα επερχόμενα ματς: «Πιστεύω μας το προκάλεσε το "πρέπει", επειδή είχαμε τον παραπάνω παίκτη. Ναι, είχαμε νευρικότητα. Ο Άρης έβαλε παραπάνω ενέργεια, παρότι με δέκα παίκτες. Είναι ένα καλό ματς για ανάλυση. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη του ματς και να γίνουμε καλύτεροι».