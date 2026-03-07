Δείτο το γκολ του Μουκουντί και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί της ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια, με 1-0.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες μετά την «γκέλα» στον Βόλο, καθώς επικράτησε της ΑΕΛ Novibet με 1-0, ανέβηκε μόνη της στην κορυφή με 56 βαθμούς και περιμένει το αποτέλεσμα του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ.

H Ένωση μπήκε στο δυνατά και πήρε προβάδισμα στο 5ο λεπτό. Ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, η μπάλα απομακρύνθηκε σε πρώτο χρόνο, όμως από κεφαλιά του Ρέλβας έφτασε στον Πινέδα, ο οποίος άνοιξε αριστερά στον Μαρίν, ο Ρουμάνος έκανε τη σέντρα, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε και στην επαναφορά ο Μουκουντί έκανε το 1-0 με προβολή.

Ο Δικέφαλος στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους κέρδισε πέναλτι, όμως ανακλήθηκε μέσω VAR. Στο 45+3' ο Ρότα πέρασε υπέροχη τα πάσα προς τον Ελίασον, ο οποίος βγήκε απέναντι στον Αναγνωστόπουλο, τον απέφυγε και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο διαιτητής Πολυχρόνης έδωσε πέναλτι, όμως μετά από παρέμβαση του VAR Ευαγγέλου εξέτασε τη φάση, ακύρωσε την απόφαση του και έδωσε κίτρινη στον εξτρέμ της Ένωσης για θέατρο.

Στο 54ο λεπτό ο Κοϊτά πήγε στο 1vs1 με τον πολύ πιο αργό Μπατουμπινσικά, πάτησε περιοχή, ανατράπηκε από μαρκάρισμα του υψηλόσωμου στόπερ και ο διαιτητής Πολυχρόνης έδωσε πέναλτι, με τον VAR Ευαγγέλου να συναινεί.

Ο Λούκα Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος έπεσε σωστά τη γωνία του, απέκρουσε και κράτησε το σκορ στο 1-0 υπέρ του Δικεφάλου, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.