Ελλάδα - Ν. Φερόε 2-0: Δεύτερη νίκη για την Εθνική

Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική ομάδα των Γυναικών μετά τη Γεωργία λύγισε και τα Νησιά Φερόε με σκορ 2-0.

Με δύο σερί νίκες αφήνει την Κρήτη η Εθνική ομάδα των Γυναικών.

Στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης για τη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου της League C, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Ελλάδα με πρωταγωνίστρια τη Βεατρίκη Σαρρή λύγισε τα Νησιά Φερόε με 2-0. Προηγήθηκε η νίκη στις 3 του μήνα με 3-0 επί της Γεωργίας.

Η Σαρρή μόλις στο 2' με πέναλτι άνοιξε το σκορ. Οι φιλοξενούμενες άντεξαν στην πίεση, ήταν μαχητικές, κόντρα στη γαλανόλευκη που διαχειριζόταν το σκορ και έψαχνε μία καλή στιγμή για να κλειδώσει τη νίκη.

1

Τη βρήκε στο 78'. Η Σαρρή τροφοδότησε την Κονγκούλη, η οποία είχε μπει αλλαγή κι έγραψε το 2-0.

 

Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος): Πεταλωτή, Κοσκερίδου, Γκούνη Παπαϊωάννου, Μάρκου, Παπαδοπούλου, Μωραϊτου, Χαλατσογιάννη (73' Δρακογιαννάκη), Παπαθεοδώρου (64' Κονγκούλη), Σαρρή (89' Αργυρίου), Γιαννακά (73' Τζούρτζεβιτς), Μπρουκσάιρ (89' Σαϊχ).

Ν. Φερόε: Γένσεν Ο., Γιάκομπσεν (84' Μόρτενσεν), Ράσμουστοντιρ, Ράιαν, Χούμελαντ, Γιένσεν Τ. (84' Κλέμεντσεν), Σάκι, Κλακστάιν (73' Μπράντστρουπ), Γιοχάνεσεν, Σβάρβανταλ (63' Σόρενσεν), Σέβνταλ (63' Ερνστντότιρ).

Η βαθμολογία

1. Ελλάδα 5-0 6
2. Ν. Φερόε 0-2 0
3. Γεωργία 0-3 0

Φωτορεπορτάζ από το ματς


image
image
image
image
image
image
image
image
image
@Photo credits: INTIME
     

