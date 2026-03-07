Μετά το χαμένο Klassiker η Ντόρτμουντ όρθωσε ξανά ανάστημα απέναντι στην Κολωνία, την οποία λύγισε με 2-1 με αριθμητικό πλεονέκτημα στο β΄μέρος για να επιστρέψει στις νίκες.

Αναζητούσε απεγνωσμένα τη νίκη για να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά την ήττα στο ντέρμπι με τη Μπάγερν και την ισοπαλία κόντρα στη Λειψία. Και μπορεί να έδωσε νότα.... θρίλερ στο φινάλε, όμως η Ντόρτμουντ τελικά λύγισε με 2-1 την Κολωνία των δέκα παικτών από το 45΄ κι επέστρεψε στις επιτυχίες.

Το γκολ του Γκιρασί στο 16΄άνοιξε το δρόμο της νίκης για τους Βεστφαλούς, με την αποβολή του Σίμπσον-Πούσεϊ στο 45΄+2΄να απλοποιεί ακόμα περισσότερο τα πράγματα για τη Ντόρτμουντ που αγωνίστηκε με παίκτη παραπάνω για ολόκληρο το β΄μέρος.

Στο 60΄μάλιστα βρήκε και το δεύτερο γκολ με σκόρερ τον Μπάιερ, όμως στο τέλος... χαλάρωσε κι επέτρεψε στην Κολωνία να ξαναμπεί στο ματς με γκολ του Καμίνσκι στο 88΄. Τίποτα ωστόσο δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τη Ντόρτμουντ να επιστρέφει στα τρίποντα μετά από δυο αγωνιστικές και να παραμένει ασφαλής στην δεύτερη θέση.