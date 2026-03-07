Η Ρέξαμ φλέρταρε με τεράστια πρόκριση κόντρα στην Τσέλσι, η οποία ωστόσο με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση τη λύγισε με 4-2 και προκρίθηκε στους «8» του FA Cup.

Τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει πως δεν φοβάται τις προκλήσεις. Και κάθε σεζόν φροντίζει να το αποδεικνύει με συνεχείς ανόδους. Στο Κύπελλο Αγγλίας δε, είχε φροντίσει να κάνει την έκπληξη φέτος, αφήνοντας εκτός τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Και η κληρωτίδα της έθεσε ακόμα μια πρόκληση, φέρνοντας στο δρόμο της για τους «8» του FA Cup την Τσέλσι. Ακόμα κι έτσι, η Ρέξαμ πάλεψε μέχρι τέλους! Άντεξε στα 90 λεπτά με το τελικό 2-2, νόμιζε πως ισοφάρισε σε 3-3 στην παράταση με παίκτη λιγότερο, αλλά στο τέλος ξέμεινε από δυνάμεις και υποτάχθηκε στην Τσέλσι που πήρε την πρόκριση με το τελικό 4-2 στο έξτρα ημίωρο.

Η Ρέξαμ πάντως έδειξε από την αρχή πως δεν πρόκειται να κάνει εύκολο το έργο της Τσέλσι και προηγήθηκε στο 18΄με τον Σμιθ, ο οποίος κατέβασε τη βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας κι εκτέλεσε στην κλειστή γωνία για το 1-0. Στο 40΄ωστόσο η Τσέλσι κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με λίγη δόση τύχης, όταν από διώξιμο της μπάλας πάνω στη γραμμή εκείνη κόντραρε στον τερματοφύλακα και κατέληξε στο βάθος της εστίας για το 1-1.

Ακόμα κι έτσι οι γηπεδούχοι δεν παρέδωσαν τα όπλα κι ανάκτησαν το προβάδισμα στο 78΄με γκολ του Ντόιλ. Προτού καλά-καλά προλάβουν να χαρούν το γκολ τους, οι Μπλε έφτασαν ξανά στην ισοφάριση με δυνατό τελείωμα του Ατσεαμπόνγκ στην κλειστή γωνία στο 82΄. Λίγο πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας η Ρέξαμ έμεινε με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Ντόμπσον στο 90΄+3΄.

Το αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση έδωσε την ευκαιρία στην Τσέλσι να βρει το γκολ της νίκης στο 96΄με τελείωμα του Γκαρνάτσο στο δεύτερο δοκάρι, ο οποίος τελικά έκρινε και μια αγχωτική πρόκριση στα προημιτελικά μέσω του έξτρα ημιώρου. Το γκολ που πέτυχε στο 114΄η Ρέξαμ άλλωστε δεν μέτρησε ποτέ μετά από έλεγχο στο VAR για οφσάιντ, το οποίο καταδίκασε τις ελπίδες της να στείλει το ματς στη διαδικασία των πέναλτι. Και σαν... κερασάκι στην τούρτα μάλιστα η Τσέλσι πέτυχε και τέταρτο γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα για το 4-2 με τον Ζοάο Πέδρο που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.