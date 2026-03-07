Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Η αποστολή των Βοιωτών
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον σπουδαίο εντός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στις 19:00, που θα κρίνει την είσοδο στην τετράδα.
Ο τεχνικός Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει τον έμπειρο Βέρμπιτς, ο οποίος είχε σκοράρει στο πρώτο ματς στη Λεωφόρο για το τελικό 1-1, τον αρχηγό Λιάγκα στο κέντρο της άμυνας, αλλά και τον Παπαδόπουλο. Αντίθετα, έχει στη διάθεσή του τον φορ Όζμπολτ, αλλά και τον μεσοεπιθετικό Λαγιούς.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Λεβαδειακός: «Με απογευματινή προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αυριανή (8/3, 19:00) αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρο Κατσώνης», στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Την αποστολή που επέλεξε ο προπονητής μας, κ.Νίκος Παπαδόπουλος απαρτίζουν οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς».
