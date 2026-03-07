Η Ατλέτικο πήρε τη νίκη κόντρα στη Σοσιεδάδ με 3-2 και στρέφει το βλέμμα της στο Champions League και τη μάχη με την Τότεναμ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε τρίτη διαδοχική νίκη στη La Liga, επικρατώντας 3-2 της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Έτσι, η ομάδα του Σιμεόνε έφτασε τους 53 πόντους και έκανε ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την έξοδο στο επόμενο Champions League. Ο Σόρλοθ άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό του παιχνιδιού, με τον Σολέρ να απαντάει άμεσα στο 9′. Οι Μαδριλένοι είχαν τον έλεγχο, αλλά όχι ακαι τον τρόπο να βρουν ξανά δίχτυα. Ωστόσο, στην επανάληψη ο Νίκο Γκονζάλες έδωσε ξανά προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 67′. Αμεση απάντηση της, αφού ένα λεπτό αργότερα ο Ογιαρθάμπαλ έφερε ξανά ισορροπία. Τελικά, ο Γκονζάλες στο 81ο λεπτό λύτρωσε την Ατλέτικο, διαμόρφωσε το 3-2 και πλέον η ομάδα του στρέφει το βλέμμα της στην Τότεναμ για τους 16 του Champions League.

Η Λεβάντε αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Τζιρόνα και έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει περισσότερο τη ζώνη παραμονής. Ο Εσπι στο 50' άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι στο 59' έμειναν με παίκτη λιγότερο. Η Τζίρονα πίεσε και στις καθυστερήσεις ο Ρόκα διαμόρφωσε το 1-1.