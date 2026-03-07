Η ΑΕΚ δεν είχε εύκολο απόγευμα απέναντι στην ΑΕΛ Νovibet, αλλά το από νωρίς γκολ του Μουκουντί ήταν αρκετό για τη νίκη (1-0). Η Ενωση έχασε πέναλτι (απέκρουσε ο Αναγνωστόπουλος την εκτέλεση του Γιόβιτς), πιέστηκε από τους Θεσσαλούς όμως πήρε το τρίποντο που την έστειλε μόνη πρώτη.

Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ πριν την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη με την Τσέλιε. Ένα γκολ του Μουκουντί στο 5' αρκούσε στην Ένωση για να πάρει το τρίποντο (1-0) επί της ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια και να ξεφύγει στο +3 στην κορυφή περιμένοντας το αυριανό ντέρμπι στο Φάληρο. Ο Γιόβιτς έχασε πέναλτι στο 56' (στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η Ένωση είχε πάρει κι άλλο πέναλτι που το πήρε πίσω μέσω VAR ο Πολυχρόνης) και η ΑΕΚ που δεν απειλήθηκε ουσιαστικά, πήρε με λίγο αγχωτικό τρόπο με αυτό το ισχνό σκορ τη νίκη που ήθελε και βλέπει πλέον την Ευρώπη.

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet: Έτσι ξεκίνησαν

Τις αναμενόμενες επιλογές έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, με τον Σέρβο τεχνικό να παρακολουθεί το ματς από τα δημοσιογραφικά της Allwyn Arena λόγω της τιμωρίας του. Ο Στρακόσα ήταν στο τέρμα, οι Πένραϊς, Μουκουντί, Ρέλβας και Ρότα αποτελούσαν την τετράδα της άμυνας, με τους Πινέδα και Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στις δύο πλευρές ο Νίκολιτς επέλεξε τους Κοϊτά και Ελίασον, ενώ στην επίθεση παρέμεινε φυσικά το δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς. Για την ΑΕΛ Novibet ο Σάββας Παντελίδης ξεκίνησε με τον Αναγνωστόπουλο στην εστία, τους Ηλιάδη, Μπατουμπινσικά και Ρόσιτς τριάδα στην άμυνα, τους Ατανάσοφ και Ναόρ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Όλαφσον και Μασόν αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Στην επίθεση οι Πέρες και Τούπτα ήταν στα δύο άκρα και ο Κακουτά στην κορυφή.

Η ΑΕΚ πήρε νωρίς το προβάδισμα με τον Μουκουντί

Το πλάνο της ΑΕΚ ήταν να μπει δυνατά στο παιχνίδι για να πάρει νωρίς το προβάδισμα και το κατάφερε στο 5' με τον Μουκουντί να βάζει μπροστά την Ένωση. Ο Μαρίν μετά από εκτέλεση κόρνερ ξαναγέμισε μέσα στην περιοχή, ο Βάργκα είδε τον Αναγνωστόπουλο να αποκρούει την κεφαλιά του και στην επαναφορά ο Καμερουνέζος στόπερ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι κιτρινόμαυροι είχαν ένα εξαιρετικό πρώτο τέταρτο παίζοντας με ένταση και με επιθετική φιλοσοφία, έχοντας στο 14' μια καλή προϋπόθεση για δεύτερο τέρμα, αλλά το πλασέ του Κοϊτά έξω από την περιοχή πέρασε ψηλά άουτ. Από εκεί και έπειτα ο ρυθμός της ΑΕΚ έπεσε, με τους βυσσινί να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο. Η ΑΕΚ ωστόσο δεν δεχόταν απειλές, πέρα από ένα μακρινό σουτ του Ατανάσοφ στο 19', το οποίο ο Στρακόσα δεν κατάφερε να μπλοκάρει παραχωρώντας κόρνερ.

Η ΑΕΚ είχε πρόβλημα στη δημιουργία και είναι ενδεικτικό ότι η επόμενη καλή στιγμή της ήρθε στο 40' με τον Γιόβιτς να πλασάρει μέσα από την περιοχή και τον Αναγνωστόπουλο να λέει «όχι» με τα πόδια. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από εξαιρετική κάθετη του Ρότα, ο Ελίασον πέρασε τον Αναγνωστόπουλο και ανατράπηκε. Ο Πολυχρόνης έδειξε πέναλτι, αλλά στη συνέχεια κλήθηκε στο VAR από τον Ευαγγέλου παίρνοντας πίσω το πέναλτι και δείχνοντας κίτρινη στον Ελίασον για θέατρο.

Ο Γιόβιτς έχασε πέναλτι, αλλά το 1-0 αρκούσε στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπήκε με ανεβασμένο τέμπο από το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και στο 54' κέρδισε πέναλτι, όταν έπειτα από εξαιρετική ενέργεια και κάθετη του Γιόβιτς στον Κοϊτά, ο τελευταίος ανατράπηκε από τον Μπατουμπινσικά μέσα στην περιοχή. Ο Πολυχρόνης έδειξε την άσπρη βούλα, αλλά ο Γιόβιτς στην εκτέλεση δεν κατάφερε να νικήσει τον Αναγνωστόπουλο που έπεσε και απέκρουσε κρατώντας το σκορ στο 1-0 στο 56'.

Ο Παντελίδης φρέσκαρε την ομάδα του με τρεις αλλαγές ρίχνοντας Σουρλή, Μούργο και Σαγάλ στο ματς, ενώ από πλευράς ΑΕΚ λίγο αργότερα ο Μάνταλος πέρασε στη θέση του Πινέδα και ο Περέιρα αντί του Κοϊτά. Η Ένωση είχε τον έλεγχο, αλλά αδυνατούσε ξανά να φτιάξει μεγάλες φάσεις με την ΑΕΛ Novibet ωστόσο να μην απειλεί ούτε στο ελάχιστο. Ωστόσο σε μια αντεπίθεση στο 72' οι βυσσινί έφτασαν μια ανάσα από την ισοφάριση με τον Σαγάλ από πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή να πλασάρει άουτ.

Η απειλή των φιλοξενούμενων αφύπνισε την ΑΕΚ που στο αμέσως επόμενο λεπτό είχε μεγάλη φάση για δεύτερο γκολ με τον Πένραϊς να σεντράρει, αλλά τον Βάργκα να βλέπει την μπάλα μετά την κεφαλιά που έπιασε να περνάει πάνω από τα δοκάρια. Ο Γκατσίνοβιτς πέρασε στη θέση του Ελίασον και λίγο αργότερα ο Ζίνι αντικατέστησε τον Γιόβιτς με την ΑΕΚ να ελέγχει το ματς ψάχνοντας ένα δεύτερο γκολ για να το τελειώσει. Δεν το βρήκε, αλλά κράτησε το 1-0 που της αρκούσε στο τέλος της μέρας για να επιστρέψει στις νίκες.

MVP: Ο Μουκουντί. Σκόραρε το τέρμα που έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ και ήταν άψογος στο κέντρο της άμυνας.

Στο ύψος τους: Ο Μαρίν έκανε ακόμα μια ουσιαστική εμφάνιση στον άξονα, ενώ από το πόδι του ξεκινάει η φάση του γκολ. Σταθερός σε ακόμα ένα παιχνίδι στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Μουκουντί ξανά ο Ρέλβας καθώς αμφότεροι δεν επέτρεψαν ουσιαστικές απειλές στην ΑΕΛ Novibet.

Αδύναμος κρίκος: Ο Πινέδα ήταν πολύ κάτω από τα γνωστά του στάνταρ με πολλά λάθη και σωστά αντικαταστάθηκε από τον Μάνταλο.

Η γκάφα: Ο Μπατουμπινσικά έχασε τον Κοϊτά και στη συνέχεια τον ανέτρεψε κάνοντας πέναλτι, το οποίο ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε ο Γιόβιτς.

Το στραγάλι: Ο Πολυχρόνης αρχικά έδωσε το πέναλτι στην ανατροπή του Ελίασον από τον Αναγνωστόπουλο, ωστόσο κλήθηκε από τον Ευαγγέλου για on field review και το πήρε πίσω μέσα σε φωνές από πλευράς ΑΕΚ. Το ριπλέι δείχνει ότι υπάρχει επαφή πέρα από το χέρι ψηλά και χαμηλά με το πόδι. Σωστά ο Πολυχρόνης καταλόγισε το δεύτερο πέναλτι στην ανατροπή του Κοϊτά από τον Μπατουμπινσικά. Στην ΑΕΚ φώναξαν και για πέναλτι σε χέρι του Μούργου στο δεύτερο μέρος.

Το ταμείο του Gazzetta: Ένα γκολ του Μουκουντί νωρίς μέσα στο ματς αρκούσε στην ΑΕΚ για να πάει στο +3 στην κορυφή και να περιμένει το αποτέλεσμα στο αυριανό Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Η Ένωση είχε πρόβλημα στη δημιουργία, καθώς δεν έβγαλε πολλές μεγάλες στιγμές, αλλά από την άλλη πέρα από μια φορά δεν απειλήθηκε από την ΑΕΛ Novibet. Η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά με το πάντα... αγχωτικό 1-0 και κοιτάζει πλέον την πρώτη ευρωπαϊκή της μάχη με την Τσέλιε στη Σλοβενία την Πέμπτη για τους 16 του Conference League.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα (67' Μάνταλος), Κοϊτά (67' Περέιρα), Ελίασον (79' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα, Γιόβιτς (84' Ζίνι).

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς (70' Χατζηστραβός), Όλαφσον, Μασόν, Ατανάσοφ, Ναόρ (57' Σουρλής), Πέρες (57' Μούργος), Τούπτα (80' Γκαράτε), Κακουτά (57' Σαγάλ).