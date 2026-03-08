Το πρώτο του γκολ στο φετινό MLS και το τρίτο συνολικά πέτυχε ο Νεκτάριος Τριάντης αλλά η Μινέσοτα ηττήθηκε από τη Νάσβιλ

Ο Νεκτάριος Τριάντης έχει δικαιωματικά κερδίσει ήδη μία θέση στην καρδιά των οπαδών της Μινεσότα στο MLS καθώς ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με τη φορά που είχε πάρει από την περσινή.

Συγκεκριμένα, στον αγώνα με τη Νάσβιλ, ο Έλληνας χάφ ήταν εκείνος που μείωσε προσωρινά σε 2-1 αλλά η ομάδα εν τέλει ηττήθηκε με 3-1, χωρίς αυτό να αναιρεί την ομορφιά από το τέρμα που πέτυχε.

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής είναι γνωστός για τους... κεραυνούς του και έτσι δοκίμασε με επιτυχία άλλον έναν στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, έπειτα από κόντρες στη μεσαία γραμμή, ο υψηλόσωμος χάφ πήρε την μπάλα και έφτασε μέχρι το σημείο μεταξύ κέντρου και αντίπαλης περιοχής.

Εκεί, είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα ότι δεν είχε πάρει καλή θέση στο τέρμα, ζύγισε το πόδι και με μία... οβίδα τίναξε τα αντίπαλα δίχτυα για το παρθενικό του τέρμα φέτος και το τρίτο συνολικά στο MLS.