Κύπελλο Αγγλίας: Στα προημιτελικά η Σίτι με ανατροπή
Μετά την Άρσεναλ, την Τσέλσι και η Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε ραντεβού για τα προημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας. Οι Πολίτες αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, κατάφεραν με ανατροπή να πάρουν σπουδαία εκτός έδρας νίκη 3-1.
Στο 18’ ο Χάρβεϊ Μπαρνς βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή και με ένα τρομερό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας έτσι το προβάδισμα στη Νιουκάστλ! Η Μάντσεστερ Σίτι μπόρεσε να «απαντήσει» πριν το τέλος του α' μέρους. Ο Σαβίνιο βρέθηκε σε θέση βολής και κατάφερε να πετύχει το 1-1. Με τη σέντρα του β΄ μέρους, ο Ματέους Νούνες βρέθηκε στην άμυνα των γηπεδούχων, μοίρασε, και ο Ομάρ Μαρμούς με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 2-1. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα «κλείδωσε» την πρόκριση στο 65ο λεπτό, αφού ο Μαρμούς με ένα εντυπωσιακό σουτ από τα όρια της περιοχής διαμόρφωσε το 3-1!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.