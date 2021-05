Κάταγμα στη μύτη και στην αριστερή τροχιά ο Ντε Μπρόινε (pic & vid)

Ο Βέλγος αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι δέχθηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα από τον Αντόνιο Ρούντιγκερ και αποχώρησε ζαλισμένος και με δάκρυα, παραχωρώντας τη θέση του στον Γκαμπριέλ Ζεζούς στο 60ό λεπτό του τελικού.

Λίγες ώρες μετά τον αγώνα, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ενημέρωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter ότι υπέστη οξύ κάταγμα στη μύτη και στην αριστερή τροχιά, ενώ παράλληλα εξέφρασε την δυσαρέσκεια του για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021