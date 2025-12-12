Ο Βούλγαρος άσος του ΠΑΟΚ πέτυχε ένα όμορφο γκολ στο εκτός έδρας 3-3 με τη Λουντογκόρετς (11/12), υποψήφιο για το καλύτερο της 6ης αγωνιστικής του Europa League.

Με τον βαθμό της ισοπαλίας έφυγε ο ΠΑΟΚ από την έδρα της Λουντογκόρετς το βράδυ της Πέμπτης (11/12), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Europa League, χάρη στο γκολ του Μύθου στις καθυστερήσεις, που «έγραψε» το τελικό 3-3.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε έτσι τους 9 βαθμούς στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πρόκριση στα νοκ-άουτ, όντας αυτή τη στιγμή στην 18η θέση του ταμπλό.

Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως ισοφάρισε με πολύ ωραίο γκολ του Κίριλ Ντεσπόντοφ, πριν γυρίσει «τούμπα» το ματς (1-2) και δει την αντίπαλό του να κάνει το ίδιο (3-2), μέχρι το τελικό και χορταστικό 3-3. Μάλιστα, το γκολ του Βούλγαρου συμπεριλήφθηκε μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων για το «βραβείο» του καλύτερου γκολ της 6ης αγωνιστικής.