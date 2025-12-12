Οι ''Reds'' υποδέχονται την ομάδα του Μπάμπη Κωστούλα το Σάββατο (13/12, 17:00) και ο Άρνε Σλοτ κλήθηκε να απαντήσει για το τι μέλλει γενέσθαι με τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Καταιγισμό ερωτήσεων αναφορικά με το τι πρόκειται να γίνει με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, δέχθηκε ο προπονητής της Λίβερπουλ, ενόψει του Σαββατιάτικου αγώνα (13/12, 17:00) με την... δική μας, Μπράιτον.

Ο Άρνε Σλοτ ρωτήθηκε για το εάν ο Αιγύπτιος θα κληθεί στην αποστολή των ''Reds'' ενόψει του αγώνα της 16ης αγωνιστικής της Premier League απέναντι στους «Γλάρους», με την απάντησή του ωστόσο να μην ξεκαθαρίζει το τοπίο.

Ουσιαστικά, ο Ολλανδός τεχνικός εξήγησε πως θα έχει σήμερα (12/12) μια συζήτηση με τον «Φαραώ», όπου η... πορεία της θα καθορίσει το εάν θα δώσει το παρών στην αναμέτρηση του «Άνφιλντ». Μάλιστα, επειδή -λογικά- οι απορίες των δημοσιογράφων αφορούσαν κυρίως τον 33χρονο εξτρέμ, ο Σλοτ τους... έκοψε, λέγοντας πως δεν θέλει να σχολιάσει κάτι άλλο.

«Αυτό που χρειάζομαι είναι μια συζήτηση μαζί του και την επόμενη φορά που θα μιλήσω για τον Μο θα πρέπει να είναι μαζί του και όχι εδώ μέσα. Δεν υπάρχουν πολλά άλλα που μπορώ να πω. Μιλάω μαζί του σήμερα και το αποτέλεσμα θα καθορίσει πώς θα είναι τα πράγματα αύριο».

Ύστερα, σε ερώτημα για το ποιος πήρε την απόφαση να μείνει ο Σαλάχ εκτός αποστολής κόντρα στην Ίντερ, ο Σλοτ ξεκαθάρισε:

«Νομίζω ότι αποφασίσαμε ως σύλλογος και ήμουν μέρος αυτής της απόφασης να μην τον πάρουμε μαζί μας στην Ίντερ. Είμαι πάντα σε επαφή μαζί τους για τις ενδεκάδες και τις αποστολές, αυτό πάντα μένει σε εμένα. Μιλάω περισσότερο με τον Ρίτσαρντ Χιουζ παρά με τον Μάικλ Έντουαρντς, συζητάμε για πολλά πράγματα».

🚨⚠️ Arne Slot on Mo Salah called up or not: “I will have a conversation with Mo Salah, the outcome of that conversations determines it”. pic.twitter.com/HLqvnVph0g

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2025