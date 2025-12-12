Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για τις χθεσινές εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων. Συνιστά στον ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟ προσοχή και στην ΑΕΚ να αρχίσει να ονειρεύεται.

Δεν ήταν άσχημη η βραδιά των ελληνικών ομάδων στο Europa League και στο Conference League αυτή την φορά, αλλά θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Η ΑΕΚ στο Conference League έκανε μια μεγάλη νίκη στην Σαμσούντα κερδίζοντας την Σαμσονσπορτ και μάλιστα με ανατροπή: θα τερματίσει στην League Phase της διοργάνωσης πολύ ψηλά. Ο ΠΑΟ και ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Βιτόρια Πλζέν και στην Λουντογκόρετς αντίστοιχα περιορίστηκαν σε ισοπαλίες. Που τους έφεραν πιο κοντά στην πρόκριση αλλά και λίγο πιο μακριά από την πρώτη οκτάδα της League Phase.

Ας πούμε δυο λόγια για τα ματς.

Ολική μεταμόρφωση

Η ΑΕΚ έκανε αναμφίβολα την νίκη της βραδιάς στη League Phase του Conference League κερδίζοντας την μέχρι χθες πρώτη στη βαθμολογία Σαμσουνσπόρ – νομίζω μάλιστα πως η νίκη της αυτή ήταν η σημαντικότερη φέτος στην διοργάνωση. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει την Αντερλεχτ στα προκριματικά και την Φιορεντίνα στην Φλωρεντία λίγες μέρες πριν αλλά και οι δυο αυτές ομάδες δεν είναι φέτος στα καλύτερά τους. Η Σάμσουνσπορ μπορεί να μην έχει το όνομα και την λάμψη τους αλλά ήταν αήττητη στην έδρα της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτό κάτι σημαίνει. Επιπλέον η ΑΕΚ βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ εξαιτίας ενός αυτογκόλ του Μουκουντί που λίγο την βραχυκύκλωσε: στο πρώτο ημίχρονο μολονότι κράτησε την μπάλα, δεν είχε ευκαιρίες και έδειξε και ευάλωτη στις αντεπιθέσεις των γηπεδούχων.

Ο Νίκολιτς στην ανάπαυλα έκανε δυο κινήσεις. Εβγαλε τον Μουκουντί, που υπέφερε με τον Μουαντιλιμαντζί, για να εμπιστευθεί την εμπειρία του Βίντα, αυτός τα κατάφερε καλά αφήνοντας τον φορ των γηπεδούχων στον Ρέλβας και η ΑΕΚ έγινε πιο σίγουρη στα μετόπισθεν. Και κυρίως εμφανώς ζήτησε από τους παίκτες της μεσαίας γραμμής να παίξουν πιο κοντά: το φλιπεράκι που έστησαν οι μέσοι της έφερε την θεαματική μεταμόρφωσή της στην επανάληψη. Ο Πινέδα όργωσε το γήπεδο, ο Μάνταλος και ο Περέιρα έβαλαν τις πινελιές τους, ο Μάριν ήταν ο καλύτερος κι όχι μόνο γιατί ισοφάρισε με ένα καταπληκτικό χτύπημα φάουλ στο 52΄. Το γκολ έκοψε τα πόδια των Τούρκων και την δουλειά τελείωσε ο Κοιτά με ένα υπέροχο προσωπικό γκολ στο 63΄. Η ΑΕΚ γενικά εξαρτάται από την απόδοση των μέσων της: όταν αυτοί κρατάνε την μπάλα και βοηθάνε την ομάδα να κερδίσει μέτρα είναι πολύ καλή, όταν υποφέρουν το πρέσινγκ του αντιπάλου ζορίζεται. Ο Νίκολιτς έχει μετατρέψει σιγά σιγά το πρόβλημα των τραυματισμών σε αβαντάζ: έχει πλέον στα χέρια του αρκετούς ξεκούραστους παίκτες. Και το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει συγκεκριμένους τρόπους χάρη στους οποίους σκοράρει (οι στημένες φάσεις είναι ο πιο σύνηθες) δείχνει ότι γίνεται καλή δουλειά γενικά. Τίποτα δεν μαρτυρά περισσότερο την πρόοδο στο ποδόσφαιρο από τις επαναλήψεις επίδειξης αρετών. Δεν αρκεί να τις έχεις, πρέπει και να τις δείχνεις.

Το ωραιότερο δεν μπήκε

Στο Europa League τα πράγματα δεν πήγαν το ίδιο καλά. Ο ΠΑΟΚ μπορούσε κι έπρεπε να κερδίσει την Λουντογκόρετς, απλά γιατί ήταν καλύτερός της: το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που το ματς τελείωσε. Πιέζοντας, έστω και λίγο άναρχα, στο τελευταίο τέταρτο είχε ένα δοκάρι με τον Καμαρά, ισοφάρισε με τον Μύθου και δημιούργησε κι άλλες επικίνδυνες καταστάσεις σε μια άμυνα που δεν ήταν η καλύτερη – δυστυχώς χθες δεν ήταν και η δική του.

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στην ροή του ματς (σκόραρε ο Στάνιτς στο 33΄, ένας ενδιαφέρον παίκτης που φτάνει εύκολα στο γκολ) αλλά ο Ντεσπόντοφ, επιστρέφοντας στο Ραζγκραντ για να αντιμετωπίσει την ομάδα που τον ανέδειξε με γκολ στο 39΄ και ασίστ στον Βολιάκο στο 48΄ γύρισε το ματς. Οι παίκτες του Λουτσέσκου χαλάρωσαν νομίζοντας πως δεν έχουν πολλά να φοβηθούν και οι γηπεδούχοι με Βερτόν (70’) και Τσότσεφ (78΄) έκαναν το σκορ 3-2: η Λουντογκόρετς σκοράρει εύκολα, αλλά δέχεται κι εύκολα γκολ και είναι εντυπωσιακό ότι από τα έξι παιγνίδια της στην διοργάνωση τα πέντε έχουν πάνω από 3 γκολ!

Ο Λουτσέσκου δεν ξεκίνησε τον Ζίβκοβιτς και εμπιστεύτηκε μάλλον για τελευταία φορά τον Τσάλοφ, αλλά είχε στον πάγκο τον Κωνσταντέλια και τον έριξε στο ματς: αυτός έσωσε τον ΠΑΟΚ. Αφού έδωσε στον Μύθου το 3-2 στο 92΄ με ένα τσίμπημα της μπάλας, πήγε να βάλει το γκολ της δεκαετίας με βολ πλανέ εκτός περιοχής στο 98΄: πρόκειται πραγματικά για ένα από τα ωραιότερα γκολ που δεν μπήκαν ποτέ και είναι κρίμα που ο τερματοφύλακας Μπόνμαν του είπε όχι βγάζοντας την μπάλα κόρνερ με τα ακροδάχτυλα!

Χωρίς ιδέες στην επίθεση

Και ο ΠΑΟ έπρεπε να κερδίσει καθώς βρέθηκε με παίκτη παραπάνω από το μισάωρο μετά την αποβολή του Γεμέλκα που κέρδισε ο Τετέ. Αλλά η Πλζεν δεν έχει τυχαία την καλύτερη άμυνα στην διοργάνωση (αυτή ήταν η τρίτη λευκή ισοπαλία στη σειρά) και το έδειξε παίζοντας πολύ κλειστά από την στιγμή που έμεινε με παίκτη λιγότερο. Ο προπονητής της μάλιστα δεν περίμενε καν το ημίχρονο για να την επανασχεδιάσει αμυντικά: ο Μάρτιν Χίσκι έκανε δυο αλλαγές στο 41΄ βγάζοντας τους δυο εξτρέμ (Βισίνσκι και Αντού) και περνώντας τον αριστερό μπακ Μάρκοβιτς και τον χαφ Σουάρε έκανε το 3-5-2, 4-4-1 για καλύτερη αμυντική κάλυψη – την είδαμε.

Δεν είδαμε από την άλλη τον ΠΑΟ να εκμεταλλεύεται σοβαρά το αβαντάζ. Σίγουρα κάπως ανέβηκε μετά το 60΄ και το πέρασμα στο παιγνίδι του Μπακασέτα αρχικά και των Τσέριν και Σφιντέρσκι στην συνέχεια, αλλά ευκαιρίες μεγάλες δεν υπήρξαν: τα σουτ του Ζαρουρί, του Τετέ και του Μπακασέτα ήταν είτε από μακριά είτε από δύσκολα σημεία. Με μπροστάρη τον θηριώδη τερματοφύλακα Βίνγκελε η Πλζεν πήρε το 0-0 στο οποίο καθαρά στόχευε χωρίς χτυποκάρδια. Υπήρξαν αρκετές αποδοκιμασίες στο τέλος (αλλά προβλεπόμενες) από τον μάλλον λίγο κόσμο που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ: ο ΠΑΟ στα ευρωπαϊκά του ματς έχει ανάγκη από μεγαλύτερη υποστήριξη. Κατά τα άλλα είναι νομίζω φανερή η διάγνωση του Ράφα Μπενίτεθ σε ό,τι αφορά τα προβλήματα της ομάδας. Ο Ισπανός εκτιμά ότι ανέλαβε μια ομάδα με αμυντικά κυρίως προβλήματα και όπως είπε και στην συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε θέλει να την δει να νιώθει πιο σίγουρη. Ασχολείται πολύ με την άμυνα – χθες ο Τουμπά έπαιζε αριστερό μπακ, ώστε και να υπάρχουν τρία στόπερ και να μην είναι πέντε οι αμυντικοί του ΠΑΟ – χρησιμοποιεί για κάλυψη το δίδυμο Σιώπη – Τσιριβέγια, αλλά όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στο επιθετικό παιγνίδι που για την ώρα είναι φτωχό. Προφανώς ο Ισπανός περιμένει τους Πελίστρι και Ντέσερς που σαφώς και λείπουν.

Η ΑΕΚ πρέπει να ονειρεύεται

Ο ΠΑΟ και ο ΠΑΟΚ τελειώνουν με δύσκολα ματς την διοργάνωση: πρέπει να δείξουν προσοχή. Ο ΠΑΟ πάει στην Βουδαπέστη και παίξει με την καλή Φερεντσβάρος και κλείνει με την Ρόμα στο ΟΑΚΑ. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπέτις και ξαναπάει στην Γαλλία να παίξει με την Λιόν. Η πρόκριση είναι πιθανή ακόμα και αν κάνουν δυο ήττες, αλλά καλό είναι αυτό να μην συμβεί: για την οκτάδα χρειάζονται πλέον υπερβάσεις. Η συζήτηση για το ποιους θα έχουν αντιπάλους στη συνέχεια είναι ιντριγκαδόρικη αλλά αρκετά πρώιμη. Η ρευστότητα της βαθμολογίας είναι μεγάλη καθώς 19 ομάδες συνωστίζονται σε 6 βαθμούς!

Η ΑΕΚ πρέπει απλά να πιστέψει ότι το εφετινό Conference League μπορεί να το διεκδικήσει μέχρι τέλους. Τερματίζοντας λογικά στους πρώτους τέσσερις θα έχει στους 16 (και ίσως και στα προημιτελικά) αντιπάλους κατώτερους της Σάμσουνσπορ την οποία χθες υποδειγματικά βραχυκύκλωσε. Με μια στοχευμένη μεταγραφική ενίσχυση τον Ιανουάριο τίποτα δεν αποκλείεται.