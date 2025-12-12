Socca: ο βιονικός Μπίσεσβαρ, η Ελλάδα και το Μεξικό που δεν… ήπιε νερό

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Socca στο Μεξικό ολοκληρώθηκε με ανεπανάληπτες συγκινήσεις, επιβεβαιώνοντας την ταχύτατη εξέλιξη του Socca, δηλ του ποδοσφαίρου 6x6.

Ο “καλλιτέχνης” Μπίσεσβαρ στα πορτοκαλί

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το ελληνικό κοινό – πλην εκείνων της γαλανόλευκης - ήταν ο γνώριμος Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Ο πρώην σταρ του ΠΑΟΚ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη Socca, μένοντας σε εξαιρετική κατάσταση στα 37 του χρόνια. Με διπλό διαβατήριο και θητεία στις μικρές εθνικές της Ολλανδίας, επέλεξε ξανά τα πορτοκαλί των οράνιε καθώς είχε αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές της Ολλανδίας πριν επιλέξει το Σουρινάμ σε επίπεδο ενηλίκων στο 11x11. Στο Μεξικό ηγήθηκε της ρούκι Ολλανδίας, η οποία έφτασε μέχρι τα ημιτελικά και κατέκτησε την 4η θέση ενώ αγωνίζεται και στο νεοσύστατο πρωτάθλημα socca της χώρας της τουλίπας. Η τεχνική του, η οργάνωση και ο ρυθμός που έδινε στο παιχνίδι τον έκαναν έναν από τους πιο θεαματικούς παίκτες της διοργάνωσης.

Η χρονιά της Πολωνίας, το πάθος του Μεξικού και ο μεγάλος τελικός

Η Πολωνία ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του 2025: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Πρωταθλήτρια Κόσμου και νικήτρια στο TUI Socca Champions League με σύλλογό της στην Κρήτη. Η επιτυχία της είναι αποτέλεσμα ετών δουλειάς και άριστου αγωνιστικού πλάνου. Ειδική μνεία αξίζει να γίνει στοσ προπονητικό ογκόλιθο Κλαούντιους Χιρς, που πριν κλείσει τα πενήντα του χρόνια έχει πλέον κατακτήσει τα πάντα ενώ χαίρει του σεβασμού κάθε αντιπάλου.

Το Μεξικό έφτασε ως τον τελικό και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, με το κοινό να μετατρέπει κάθε παιχνίδι σε καζάνι που έβραζε. Στον Μεγάλο Τελικό παρότι προηγήθηκε 1-0 στο ημίχρονο, η Πολωνία έκανε ανατροπή στο τέλος και επικράτησε 3-1, σε έναν αγώνα πολύ ισορροπημένο αλλά και με τελικά δίκαιο αποτέλεσμα.

Η Ελλάδα που κέρδισε τον σεβασμό

Η Ελλάδα, υπό τον Γιώργο Μπαστάκη, παρουσίασε μια από τις πιο ώριμες και τακτικά πλήρεις εμφανίσεις της σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρά το εξαιρετικό της πρόσωπο, έμεινε εκτός «16» από την οικοδέσποινα Μεξικό στα πέναλτι, όπου είχε τρεις ευκαιρίες πρόκρισης στην ψυχοφθόρα διαδικασία.

Ο αρχηγός Στράτος Φούσκας έδειξε ηγετική παρουσία, σκοράροντας το 1-1 και δίνοντας προβάδισμα στη διαδικασία των πέναλτι. Το αντιποροσωπευτικό μας συγκρότημα απέσπασε συγχαρητήρια από όλο τον χώρο της Socca Premier League και χιλιάδες φιλάθλους που παρακολούθησαν τα παιχνίδια παρά την μεγάλη διαφορά ώρας. H Cosmote TV μάλιστα θα δείξει όλους τους αγώνες ξανά σε μαγνητοσκόπηση την ερχόμενη βδομάδα.

Το ρόστερ της Ελλάδας και οι ομάδες τους στη Socca:

29. Νικόλας Καραμαλίγκας (GK) I Magufana, Αθήνα

44. Γιώργος Καλαμαρίδης (GK) I Stoiximans, Χανιά

4. Στέφανος Άμπαρα I San Antonio, Αθήνα

5. Αλέξανδρος Μουρτζάκης I Agiouto, Ηράκλειο

6. Ραφαήλ Μπαμπουλάκης I Stoiximans, Χανιά

8. Ραφαήλ Τούσα I Viper Fc, Μάλτα

10. Στράτος Φούσκας I Cometas, Θεσσαλονίκη

11. Νίκος Χατζής I San Antonio, Αθήνα

15. Αναστάσης Παπαδόπουλος I Cometas, Θεσσαλονίκη

17. Θανάσης Πατηνιώτης I Mbs College, Ηράκλειο

20. Θωμάς Γούλας I Las Pulgas, Αθήνα

Προπονητής: Γιώργος Μπαστάκης



Επιστροφή στη δράση της Socca Premier League

Μετά τη διακοπή λόγω του Μουντιάλ, το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με την 7η αγωνιστική σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι διεθνείς γυρίζουν στις ομάδες τους με εμπειρίες και αυτοπεποίθηση, ανεβάζοντας το ενδιαφέρον στο μέγιστο.