Ρούνεϊ: «Απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν όταν έφυγα από την Έβερτον για τη Γιουνάιτεντ»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ αποκάλυψε ότι δέχτηκε απειλές όταν άφησε την Έβερτον για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μίλησε για τις πιέσεις στα νέα ταλέντα.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ, δήλωσε στο νέο επεισόδιο της εκπομπής του BBC Sport, The Wayne Rooney Show ότι δέχτηκε απειλές ότι θα τον σκοτώσουν όταν άφησε την αγαπημένη του Έβερτον για να μετακομίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Να θυμίσουμε πως ο Ρούνεϊ ήταν 18 ετών υπέγραψε στους «Κόκκινους Διαβόλους» έναντι 27 εκατομμυρίων λιρών το 2004, απορρίπτοντας προηγουμένως πρόταση-ρεκόρ από την Έβερτον.

Ωστόσο, η μετακίνησή του από το Μερσεϊσάιντ προκάλεσε έντονη αντίδραση από μερίδα των οπαδών της Έβερτον:«Δέχτηκα απειλές θανάτου. Το σπίτι των γονιών μου είχε γεμίσει με συνθήματα και είχαν σπάσει πράγματα. Το σπίτι της τότε κοπέλας μου, που σήμερα είναι σύζυγός μου, είχε επίσης γεμίσει με μπογιές» δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Εκεί χρειάζεται να είσαι ψυχικά δυνατός. Οι άνθρωποι γύρω σου πρέπει να σε στηρίξουν. Το να φύγω ήταν δύσκολο γιατί πήγα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και η κόντρα ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ ήταν μεγάλη, οπότε αυτό έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα. Αλλά πάντα είχα τη νοοτροπία ‘δεν με νοιάζει’. Ήξερα τι ήθελα και πώς θα το πετύχω. Έπρεπε να μείνω δυνατός στο μυαλό. Ήταν άνθρωποι από την πόλη μου, οπότε ήταν δύσκολο, αλλά σκέφτηκα ‘δεν με νοιάζει’, πρέπει να είσαι εγωιστής και να παίρνεις τέτοιες αποφάσεις.»

Ο Ρούνεϊ υπέγραψε στη Γιουνάιτεντ σε μια εποχή χωρίς την έντονη παρουσία των social media, κάτι που όπως είπε δημιουργεί εντελώς διαφορετικές πιέσεις στους σημερινούς νέους ποδοσφαιριστές.

Ο μεγαλύτερος γιος του, Κάι, βρίσκεται στα τμήματα υποδομής της Γιουνάιτεντ και δίνει ιδιαίτερη σημασία στο να έχει σωστό περιβάλλον και στήριξη, καθώς κάνει τα πρώτα βήματα προς τον επαγγελματισμό.

Τόνισε επίσης ότι η δική του εποχή δεν είχε τη σημερινή έκθεση, υποστηρίζοντας πως οι νέοι ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζουν διαφορετικού τύπου πίεση:«Τώρα η διαφορά είναι τα social media. Όταν ήμουν νέος, ήμουν απλώς στις τοπικές εφημερίδες και έτσι όλοι στο Λίβερπουλ με ήξεραν. Τώρα συμβαίνει αυτό με τον 16χρονο γιο μου. Είναι στα social media, παίζει για τη Γιουνάιτεντ, έχει χορηγό την Puma, και υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια άνθρωποι που τους παρακολουθούν σε τόσο μικρή ηλικία. Εγώ δεν το είχα αυτό. Ως νεαρός παίκτης που μπαίνει στην πρώτη ομάδα, κρίνεσαι συνεχώς. Δίκαια ή άδικα, κρίνεσαι. Και εκεί χρειάζεσαι τους ανθρώπους γύρω σου – στην ομάδα ή στην οικογένεια για να σε κρατήσουν σε ισορροπία. Μπορούμε όλοι να παρασυρθούμε από τα social media. Γι’ αυτό είναι σημαντικό όσοι είναι κοντά σου να έχουν πραγματικά το καλό σου στο μυαλό τους. Αυτό είναι το βασικό.»