ΑΕΚ: Κοϊτά και Μαρίν υποψήφιοι για το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής στο Conference League
Η ΑΕΚ πηγαίνει πρόσω ολοταχώς προς τα νοκ άουτ του Conference League και πλησιάζει στο να πάρει απευθείας το εισιτήριο για τους «16», χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία των Play Off. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μετά το μεγάλο «διπλό» στη Φλωρεντία, συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στη Σαμψούντα, όπου επικράτησε της Σάμσουνσπορ 2-1 με ανατροπή.
Ο Ραζβάν Μαρίν ισοφάρισε στο 52’ και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ολοκλήρωσε το comeback στο 63ο λεπτό, για να δώσει στην Ένωση μια εκτός έδρας νίκη μεγάλης σημασίας.
Τα γκολ των δύο παικτών της Ένωσης βρέθηκαν μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων για το καλύτερο γκολ της 5ης αγωνιστικής, όπως έκανε γνωστό η διοργάνωση με post στα social media.
Η ανάρτηση του Conference League
