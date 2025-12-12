Μία μυθική ΠΑΟΚτσήδικη αντίδραση…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου εξηγεί πώς και γιατί ο Δικέφαλος πρέπει να κρατήσει μόνο τα θετικά της χθεσινής συγκλονιστικής βραδιάς στη Βουλγαρία ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων.

Μετά το Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ 3-3 τίθεται η ερώτηση: Αν πριν το ματς σου έλεγαν ότι θα λήξει ισόπαλο, θα το «έπαιρνες»; Μετά το 3-2 όπως διαμορφώθηκε είναι καλή η ισοπαλία; Βάσει ευκαιριών όμως…

Ο ΠΑΟΚ είναι σε κρίσιμη φάση! Η ομάδα είναι στα όριά της και φθάνει στο τέλος πολλών συνεχόμενων υποχρεώσεων, οι οποίες -πώς τα φέρνει η μπάλα- γεμίζουν τους παίκτες με τεράστια ένταση. Κάθε βραδιά όλο και περισσότερη! Τι παίζουν; Τι ζουν; Τι συγκινήσεις; Και στο Λιλ με το 3-4! Και στη Λιβαδειά με το 2-3 όπως εξελίχθηκε! Με τον Άρη δύο ματς! Κι έρχεται χθες αυτό το απίθανο 3-3! Με τους Βούλγαρους να προηγούνται, με τον ΠΑΟΚ να κάνει 1-2. Με αυτούς να επιστρέφουν σε 3-2, τον ΠΑΟΚ να κάνει 3-3 και να δικαιούται 100% το γκολ της νίκης!! Τι φάση για το σώμα, αλλά και για το μυαλό…

Στο 2-2 όπου έγινε η κλοπή της χρονιάς και με το φάουλ και με το οφσάιντ, οι παίκτες έδειχναν να λυγίζουν. Τα πρόσωπα «μιλούσαν». Η γλώσσα του σώματος έδειχνε ότι έχουν τελειώσει! Το σώμα τους αλλά και το πνεύμα δεν έδειχνε να μπορεί να ακολουθήσει την επιθυμία και την ανάγκη να πάρει η ομάδα το αποτέλεσμα.

Και όμως! Γύρισε το κουμπί! Πήραν φωτιά και άρχισαν να ισοπεδώνουν τους Βούλγαρους! Πώς τα κατάφεραν; Που ήταν όλα αυτά τα στοιχεία και πώς βγήκαν στην επιφάνεια; Κατ’ αρχάς όλοι έψαχναν τον Κωνσταντέλια ο οποίος σε αυτά τα τελευταία λεπτά κάνει και πάλι μυθικά πράγματα! Έβαλε το τούρμπο, κόλλησε την μπάλα στα πόδια και άρχισε να τρέχει μαζί της προς την επίθεση. Ο Ντεσπόντοφ είναι μέσα σε όλα! Ο Μπιάνκο δίνει τρομακτική ενέργεια στο κέντρο. Και όλοι μαζί… τσατίζονται! Ισοφαρίζουν, αφού ο Καμαρά έχει δοκάρι και μετά σε πέντε λεπτά δημιουργούν και χάνουν τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες! Κρίμα…

Όταν το ματς γίνεται 3-2 λες… μακάρι να πάρει ισοπαλία ο ΠΑΟΚ. Στο τέλος όμως επικρατεί και πάλι το… «γιατί;»

Απαντήσεις υπάρχουν πολλές για τα αρνητικά του ΠΑΟΚ και μέσα στη Βουλγαρία! Η ομάδα έχει φθάσει στα όριά της, αφού σε κρίσιμο σημείο που τελειώνει μία περίοδος αγώνων, μαζεύτηκαν πολλές απουσίες! Πολλές… Επί προσθέτως πολλοί παίκτες είναι στα όριά τους από τόσα και τέτοιας έντασης ματς, μαζί με τα ταξίδια.

Τώρα λοιπόν που ο μισός ΠΑΟΚ ο οποίος έχει και 3-4 παίκτες σε οριακή φάση, έχει να δώσει ματς με Ατρόμητο, με Μαρκό που πρέπει να πάρει και σκορ, αλλά και τον Παναθηναϊκό την μεθεπόμενη Κυριακή, το σύνολο έχει ανάγκη να κρατήσει τα θετικά του Ράζγκραντ! Τα αρνητικά είναι δεδομένα, τα θετικά χρειάζονται 100% για να κρατήσουν όρθια την ομάδα του Λουτσέσκου στα προσεχή ματς.

Με αυτή τη λογική αφήνουμε στην άκρη και τους παίκτες που χθες μπορεί να υστέρησαν! Βασικούς και άλλους που ήρθαν από τον πάγκο. Ο Λουτσέσκου είναι βέβαιο ότι αυτά θα τονίσει ενόψει Ατρομήτου! Μόνο τα θετικά! Είναι αναγκαίο για να πάρουν τα πάνω τους και μία τελευταία ανάσα για το 2025.

Αυτός είναι τώρα ο τελικός! Ο ΠΑΟΚ τα παίζει όλα για όλα… Για την Ευρώπη τα ματς με Μπέτις και Λυών αργούν! Όταν έρθουν ο ΠΑΟΚ θα τα καταφέρει και θα περάσει!!

