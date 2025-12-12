Η επετειακή φανέλα της Δόξας Βύρωνος επιστρέφει!

80 χρόνια ιστορίας. Μία φανέλα που γράφει νέο κεφάλαιο. Η επετειακή εμφάνιση της Δόξας Βύρωνος επιστρέφει.

Η επετειακή φανέλα της Δόξας Βύρωνος, που εξαφανίστηκε μέσα σε λίγες ώρες όταν κυκλοφόρησε πρώτη φορά, επιστρέφει αποκλειστικά διαδικτυακά στο Fanela Club (fanelaclub.com) στις 23/12 – ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για το απόλυτο χριστουγεννιάτικο δώρο.

80 χρόνια ιστορίας – μία φανέλα που γράφει νέο κεφάλαιο

Ο επετειακός σχεδιασμός συνδυάζει την παράδοση με τη μοντέρνα ποδοσφαιρική αισθητική:

Εμβληματικό διαγώνιο μοτίβο “ DB ”

” Χρυσές λεπτομέρειες στον γιακά

στον γιακά 3D σήμα σιλικόνης που αναδεικνύει τη βαθιά κληρονομιά του συλλόγου

Η φανέλα κατασκευάζεται από την Kappa με την κορυφαία τεχνολογία Kombat Pro, την ίδια που χρησιμοποιούν ελίτ σύλλογοι σε όλο τον κόσμο. Απολύτως συλλεκτική, περιορισμένη και σχεδιασμένη για όσους ζουν και αναπνέουν για τον Βύρωνα.

Η Δόξα επέστρεψε στη Γ’ Εθνική – και το δείχνει

Με ένα καυτό γήπεδο και ένα εντυπωσιακά παθιασμένο κοινό, η ομάδα μετρά ήδη σημαντικές νίκες στη μεγάλη της επιστροφή, κοιτώντας κάθε αντίπαλο στα μάτια. Η νέα εποχή της Δόξας χτίζεται με τόλμη και εξωστρέφεια από την πρωτοποριακή διοίκηση των Adam Green και Φώτη Βολίκα, ενώ η καλλιτεχνική διεύθυνση του Εκτωρ Σακαλόγλου (Διευθυντής του Fanela Club) ανεβάζει τον πήχη όχι μόνο για την κατηγορία, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά.

Fanela Club – εκεί όπου η ποδοσφαιρική κουλτούρα ζει

Το ηλεκτρονικό κατάστημα με τη μεγαλύτερη συλλογή αυθεντικών εμφανίσεων στα Βαλκάνια, από vintage εώς και σύγχρονες φανέλες όλων των κατηγοριών, αλλά και υπογεγραμμένα προϊόντα & match-worn θησαυρούς. Πάνω από 25 πρωταθλήματα διαθέσιμα!

Η επετειακή φανέλα της Δόξας Βύρωνος θα βρίσκεται αποκλειστικά στο fanelaclub.com – επίσημο συνεργάτη και χορηγό της ομάδας.