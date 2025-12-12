Απίστευτο περιστατικό στην Ιταλία: Είπαν σε διαιτήτρια «πήγαινε πλύνε τα πιάτα!» (vid)

Στην Ιταλία σημειώθηκε ένα ακραίο περιστατικό σεξισμού που αποδεικνύει πως παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών ο δρόμος για πραγματική ισότητα, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, είναι δύσκολος. Στον αγώνα Κυπέλλου της Serie C μεταξύ Μονκαλιέρι και Προ Παλατσόλο, η 26χρονη διαιτητής Αριάννα Κουάντρο βρέθηκε στο στόχαστρο οπαδού της φιλοξενούμενης ομάδας, ο οποίος της φώναξε από τις κερκίδες «πήγαινε σπίτι να πλύνεις τα πιάτα».

Η φράση αυτή καταγράφηκε σε βίντεο κι έγινε γρήγορα viral, υπενθυμίζοντας για ακόμα μία φορά πόσο εύκολα υποτιμάται η παρουσία των γυναικών στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από αντίστοιχη επίθεση που εκδηλώθηκε σε γυναίκα παράγοντα από ποδοσφαιριστή της ερασιτεχνικής ASD Devils, γεγονός που δείχνει ότι δεν μιλάμε για μεμονωμένες συμπεριφορές, αλλά μάλλον για αντιλήψεις βαθιά ριζωμένες και στην ιταλική κοινωνία.

Nel corso del match degli ottavi di Coppa Italia di Serie C femminile, tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo, dagli spalti sono giunti insulti sessisti verso l'arbitra in campo, Arianna Quadro: un tifoso della Pro Palazzolo ha gridato di "tornare a lavare i piatti". Molte altre… pic.twitter.com/VVBmAjPsKV December 9, 2025

Όσον αφορά το περιστατικό στο ματς της Serie C, οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων αντέδρασαν άμεσα, απομονώνοντας και φωνάζοντας στον δράστη ενώ η Προ Παλατσόλο έσπευσε να καταδικάσει απερίφραστα το συμβάν, τονίζοντας πως οι αξίες του αθλητισμού δεν έχουν καμία σχέση με τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Η Μονκαλιέρι χαρακτήρισε το επεισόδιο «ντροπιαστικό» και επιβλαβές για κάθε προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό περιβάλλον για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο.

Ακόμη και ο δήμαρχος του Μονκαλιέρι, τοποθετήθηκε δημόσια, υπογραμμίζοντας ότι τέτοια φαινόμενα αποκαλύπτουν πως η μάχη ενάντια στον σεξισμό λεκτικό, ψυχολογικό ή σωματικό δεν έχει ακόμα τελειώσει.