Η ισοπαλία του ΠΑΟΚ στην έδρα της Λουντογκόρετς του μείωσε αισθητά τις πιθανότητες για 8άδα ωστόσο μοιάζει σχεδόν απίθανο να χάσει το... τρένο της 24άδας.

Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στο League Phase του Europa League πρόσφεραν Λουντογκόρετς και ΠΑΟΚ όπου μετά από δύο ανατροπές, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τον έναν βαθμό (3-3) για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Δικέφαλος έφτασε τους 9 βαθμούς και έπεσε στην 18η θέση δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του League Phase και πλέον έχει να φιλοξενήσει την Μπέτις στην Τούμπα και να ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Λιόν.

Το «Football Meets Data» έχει βγάλει τις πιθανότητες του Δικεφάλου για την πορεία του στο Europa League μετά τα νέα δεδομένα και παρουσιάζει ως σχεδόν απίθανο να χάσει τη θέση του στην 24αδα ενώ έχει βγάλει και τους υποψήφιους αντιπάλους του στα play offs.

Αρχικά, το να περάσει ο ΠΑΟΚ στα play offs καταλαμβάνοντας μία θέση στην πρώτη 24άδα έχει 94% πιθανότητες ενώ μόλις 6% έχει να αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ακόμα μικρότερες είναι οι πιθανότητες να περάσει απευθείας στους «16» μέσω της 8άδας καθώς χρειάζεται κάτι παραπάνω από... θαύμα με το ποσοστό 0,6%.

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο το πλαίσιο για το ποια θέση θα κατακτήσει ο Δικέφαλος αφού τα μεγαλύτερα ποσοστά εντοπίζονται στις θέσεις 17η με 23η, με την τελευταία να συμπληρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό με 9,5% ενώ το να τερματίσει 25ος και να μείνεις εκτός Ευρώπης είναι στο 4,4%.

Κα πάμε στις ομάδες που ίσως βρει μπροστά του εφόσον προκριθεί στα play off, με τον... εμφύλιο κόντρα στον Παναθηναϊκό να μοιάζει αρκετά πιθανός (5,4%) αλλά να μην είναι το ζευγάρωμα με το μεγαλύτερο ποσοστό.

Συγκεκριμένα η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα μοιάζει ως το πιθανότερο εμπόδιο της ομάδας του Λουτσέσκου με 8,1% πιθανότητες και με αισθητή διαφορά από τη δεύτερη που είναι η Φενέρμπαχτσε στο 7,6% για να συμπληρώσει την τρία η Βικτόρια Πλζεν με 7,1%.

Στο... κάδρο και κοντά στα νούμερα του Παναθηναϊκού βρίσκεται και η Νότιγχαμ Φόρεστ όπου πρόεδρος είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με ποσοστό 6,6%.